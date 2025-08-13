O México expulsou mais de duas dezenas de pessoas presas como suspeitas de pertencerem a cartéis procurados pelos Estados Unidos, em meio à crescente pressão da administração do Presidente Donald Trump para desmantelar as poderosas organizações de tráfico de drogas do país.
As autoridades enviaram 26 prisioneiros procurados nos EUA por ligações com grupos de tráfico de drogas, informaram o Ministério Público e o Ministério da Segurança do México em comunicado conjunto na terça-feira.
O México disse que o Departamento de Justiça dos EUA solicitou a extradição deles e que não pediria a pena de morte para os acusados.
Entre os que foram entregues à custódia dos EUA está Abigael Gonzalez Valencia, líder do “Los Cuinis”, um grupo intimamente ligado ao notório cartel Jalisco New Generation ou CJNG.
Outra pessoa, Roberto Salazar, é acusada de participar no assassinato de um assistente do xerife do condado de Los Angeles em 2008, disse a fonte.
É a segunda vez em meses que o México expulsa figuras do cartel acusadas de contrabando de narcóticos, homicídio e outros crimes, em meio à crescente pressão da administração Trump para conter o fluxo de drogas através da fronteira.
Em fevereiro, o México entregou às autoridades norte-americanas 29 figuras do cartel, incluindo o barão da droga Rafael Caro Quintero, responsável pelo assassinato de um agente da DEA dos EUA em 1985.