O México expulsou mais de duas dezenas de pessoas presas como suspeitas de pertencerem a cartéis procurados pelos Estados Unidos, em meio à crescente pressão da administração do Presidente Donald Trump para desmantelar as poderosas organizações de tráfico de drogas do país.

As autoridades enviaram 26 prisioneiros procurados nos EUA por ligações com grupos de tráfico de drogas, informaram o Ministério Público e o Ministério da Segurança do México em comunicado conjunto na terça-feira.

O México disse que o Departamento de Justiça dos EUA solicitou a extradição deles e que não pediria a pena de morte para os acusados.

Entre os que foram entregues à custódia dos EUA está Abigael Gonzalez Valencia, líder do “Los Cuinis”, um grupo intimamente ligado ao notório cartel Jalisco New Generation ou CJNG.