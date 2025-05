O Hamas declarou que o povo palestiniano tem o direito de governar a sua terra e que, enquanto a ocupação israelita continuar, eles não entregarão as armas.

O chefe das representações do Hamas na diáspora, Khaled Meshaal, afirmou que nenhum sistema político lhes pode ser imposto do estrangeiro.

No domingo, o Hamas compartilhou um vídeo do discurso de Meshaal numa cerimónia realizada no Cairo, Egito, em homenagem aos prisioneiros palestinianos que foram libertados e exilados como parte de um acordo de troca de prisioneiros e cessar-fogo com Israel.

"Gaza pertence apenas ao seu povo; nem o povo de Gaza nem o da Cisjordânia trocarão a sua pátria por qualquer outro lugar", disse ele.

‘A Palestina não tem alternativa’

Meshaal destacou que os palestinianos em Gaza, cercada por Israel, e na Cisjordânia ocupada permanecerão fortemente ligados à sua terra.

"A Palestina não tem alternativa além da Palestina. Embora respeitemos os países árabes e islâmicos, nada poderá substituir a nossa pátria", afirmou.

Meshaal ressaltou que a Palestina será governada exclusivamente pelo seu povo e que nenhum sistema político estrangeiro lhes poderá será imposto.

Ele destacou a importância da unidade nacional para enfrentar os desafios que a Palestina enfrenta e pediu ao mundo árabe que apoie o povo palestiniano.

Meshaal observou que Gaza enfrenta uma grande conspiração, com tentativas de forçar a população ao exílio através da fome.

"O futuro de Gaza, a sua governança, as suas armas e a força da sua resistência estão sob ameaça", concluiu.