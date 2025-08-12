Para os lobos do Tibete, o primeiro “antílope robô” da China pode parecer tão apetitoso quanto os rebanhos reais que vagam pela tundra acidentada, mas a “criatura” faz parte da crescente vigilância de Pequim, que agora chega até mesmo aos locais mais remotos.

Os seus olhos de corça e pelagem castanha espessa tornam o ruminante robótico quase indistinguível do antílope real, enquanto o impostor integrado com 5G e IA examina o planalto de Hoh Xil com os seus sensores, como mostram as imagens da agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

Desenvolvido pela Xinhua, pela Academia Chinesa de Ciências e pela DEEP Robotics, com sede em Hangzhou, o antílope robótico está equipado com conectividade 5G e sistemas de visão com inteligência artificial, permitindo o monitoramento em tempo real da migração, alimentação e comportamento reprodutivo das espécies ameaçadas de extinção endêmicas do Tibete.

Investimentos da China no Tibete