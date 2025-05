Catorze crianças foram detidas no nordeste da Inglaterra após a morte de um rapaz de 14 anos num incêndio numa unidade industrial, segundo relatos dos órgãos de comunicação social.

As três jovens e onze rapazes foram detidos sob suspeita de homicídio, informou a BBC no sábado, citando a Polícia de Northumbria.

O incêndio começou na sexta-feira na área industrial de Fairfield, em Gateshead. O fogo foi posteriormente controlado, mas foi encontrado um corpo dentro do edifício.

"Infelizmente, após buscas realizadas pela polícia de Northumbria e parceiros do serviço de bombeiros e resgate de Tyne and Wear, um corpo, que se acredita ser de Layton Carr, de 14 anos, foi encontrado sem vida dentro do edifício," disse um porta-voz da polícia. Acrescentando que Layton tinha sido dado como desaparecido.

A polícia deteve os adolescentes, que têm entre 11 e 14 anos. Eles permanecem sob custódia policial.

As autoridades informaram que a investigação sobre o incêndio está em estágio inicial e pediram ao público que não especule sobre o "incidente extremamente trágico".

Um cordão de isolamento foi estabelecido enquanto os oficiais realizam investigações para determinar "todas as circunstâncias em torno do sucedido", acrescentou a polícia.