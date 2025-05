Treze pessoas foram encontradas mortas no interior de uma mina no Peru, depois de terem sido raptadas dias antes na zona norte de Pataz, informou a empresa mineira Poderosa.

“Esta manhã, depois de intensos esforços de busca, a equipa de resgate da polícia conseguiu recuperar os corpos dos 13 trabalhadores que foram raptados (...) por mineiros ilegais em conluio com elementos criminosos”, disse a empresa em comunicado no domingo.

A exploração mineira é um motor económico fundamental no Peru, um dos maiores produtores de ouro da América Latina.

Pataz, situada a cerca de 900 quilómetros da capital Lima, encontra-se em estado de emergência devido à escalada de violência provocada pela corrida ao ouro na região.

As vítimas encontradas no domingo trabalhavam para uma empresa que prestava serviços à Poderosa, uma importante empresa de extração de ouro cotada na bolsa de valores de Lima que, nos últimos meses, tem sido alvo de grupos armados ligados à extração ilegal.

“A espiral de violência descontrolada em Pataz está a ocorrer apesar da declaração do estado de emergência e da presença de um grande contingente policial que, infelizmente, não foi capaz de travar a deterioração das condições de segurança na área”, disse a empresa mineira.

O Ministério do Interior do Peru informou ter destacado investigadores de crime organizado para investigar as mortes, alertando que os seus agentes "têm plenos poderes para usar as suas armas de fogo se as circunstâncias o justificarem".

Na cidade de Trujillo, a oeste de Pataz, alguns familiares das vítimas aguardavam a transferência dos corpos dos seus entes queridos para a morgue local.

"Queremos justiça, que isto não fique por aqui", disse Abraham Dominguez, cujo filho Alexander foi encontrado morto dentro da mina, à estação de televisão Canal N.

O Peru está a viver uma onda de extorsão e crimes violentos que levou as autoridades a declarar o estado de emergência em várias partes do país.