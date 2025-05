Um navio de ajuda humanitária com 20.000 toneladas de trigo proveniente da Ucrânia chegou ao porto de Toros, na província de Samsun, no norte da Türkiye, no âmbito de uma iniciativa do Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas para apoiar as regiões afetadas pela crise, incluindo a Síria.

O navio “Brave Commander”, com a bandeira do Líbano, foi recebido na quinta-feira com uma cerimónia pelo Gabinete do PAM para a Türkiye, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros turco, pelo Ministério da Agricultura e Florestas e pela Administração Pública de Samsun.

O Vice-Governador interino de Samsun, Kemal Yildiz, descreveu o carregamento como um símbolo de consciência partilhada e de solidariedade para toda a humanidade.

Manifestando o seu orgulho por acolher o PAM, Yildiz sublinhou que a Türkiye tem sido líder no fornecimento de alimentos à agência das Nações Unidas e tem contribuído voluntariamente para o programa desde a sua criação.

Stephen Cahill, Diretor nacional do PAM na Türkiye, sublinhou a importância da operação.

“Estamos hoje no porto de Samsun, que é uma porta de entrada vital para as operações humanitárias do PAM na nossa luta para acabar com a fome no mundo. Damos hoje as boas-vindas ao Brave Commander, que simboliza a nossa solidariedade internacional e a nossa rápida ação humanitária.”

O papel estratégico da Türkiye na distribuição mundial de alimentos

Cahill afirmou que o navio, que transportou pela primeira vez ajuda humanitária da Ucrânia quando a Iniciativa do Corredor de Cereais do Mar Negro começou em 2022, tem uma importância especial para o PAM.

“Isto demonstrou o empenho do Governo turco na ação humanitária, mas também garantiu que o PAM tivesse acesso a alimentos em todo o mundo, o que é extremamente importante para as nossas operações”, acrescentou, manifestando a sua gratidão à Administração Pública de Samsun, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e aos países doadores pelo seu apoio.

Reconheceu o papel estratégico da Türkiye na distribuição mundial de alimentos, referindo que o PAM comprou 1,1 mil milhões de dólares de alimentos à Türkiye nos últimos cinco anos - todos distribuídos como ajuda humanitária a nível mundial.

Cahill salientou que 5.000 das 20.000 toneladas de trigo transferidas do navio serão destinadas às operações humanitárias do PAM na Síria.

“Isto mostra mais uma vez que a nossa relação com o governo turco abrange vários sectores. Há o trabalho que fazemos aqui com os refugiados sírios e há também o trabalho que fazemos a nível global”, disse.

Esforços para combater a fome no mundo

“Infelizmente, hoje vivemos num mundo muito fragmentado, quando olhamos para o que está a acontecer nas regiões vizinhas, em Gaza, no Sudão, no Iémen. E isto, mais uma vez, mostra que o trabalho do PAM não se limita à Türkiye, mas estende-se por todo o mundo”, afirmou Cahill. “É um apelo à solidariedade, um apelo para que todas as partes se unam. É um apelo à liderança da Türkiye nesta região, para que seja capaz de ser um mediador de paz numa altura de fragmentação.

Mas isto não é algo que possam fazer sozinhos, certo? Temos visto muitos doadores envolvidos na Iniciativa para os Cereais do Mar Negro, e precisamos disso agora, especialmente no mundo de hoje, onde estamos a assistir a uma maior fragmentação, e é por isso que este apelo hoje é para que o mundo humanitário se junte e mostre a verdadeira solidariedade”.

A embaixadora Aylin Sekizkok, Diretora-geral dos Assuntos Económicos Internacionais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, falou da crescente crise alimentar mundial, referindo que mais de 840 milhões de pessoas enfrentam a fome.

“Estes 840 milhões não são apenas um número; estamos a falar de fome real”, afirmou.

Sekizkok sublinhou os esforços da Türkiye para combater a fome no mundo, salientando a utilização da sua capacidade agrícola para fornecer ajuda a nível mundial e partilhando conhecimentos especializados em matéria de desenvolvimento sustentável.