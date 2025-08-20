O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu chamando-o de um "herói de guerra", apesar de o líder israelita ser procurado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra em Gaza.

"Ele é um bom homem. Ele está lá a lutar... É um herói de guerra, porque trabalhámos juntos. É um herói de guerra. Acho que eu também sou", disse Trump numa entrevista com o apresentador de rádio conservador Mark Levin na terça-feira.

Trump rejeitou os esforços de responsabilização contra Netanyahu, dizendo: "Estão a tentar metê-lo na prisão."

Não ficou claro se se referia ao mandado de captura do TPI ou ao julgamento de corrupção em curso de Netanyahu em Israel.

Netanyahu, em julgamento desde 2020, é o primeiro líder israelita no ativo a enfrentar processos criminais enquanto está no cargo.

Em novembro passado, o TPI emitiu mandados de captura para Netanyahu e o antigo ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel enfrenta também um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra devastadora em Gaza.