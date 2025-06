A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, respondeu às críticas sobre a eleição sem precedentes de juízes no seu país, depois de a maioria dos eleitores não ter comparecido a uma votação que os seus opositores consideraram uma farsa.

A eleição de domingo seguiu-se a reformas altamente controversas que tornaram o México o único país do mundo a permitir que os eleitores escolham todos os seus juízes, incluindo os juízes do Supremo Tribunal.

Enquanto as autoridades iniciavam o longo processo de contagem de votos, Sheinbaum saudou na segunda-feira o "sucesso completo" de um exercício que ela disse ser necessário para limpar um sistema judicial atolado em corrupção.

Segundo o Instituto Nacional Eleitoral, cerca de 13% dos eleitores elegíveis participaram numa eleição que, segundo os críticos, iria corroer os controlos e equilíbrios democráticos e deixar os juízes mais vulneráveis a influências criminosas.

A baixa taxa de participação compara-se à participação de cerca de 60% nas eleições presidenciais do ano passado, nas quais Sheinbaum venceu por larga margem.

A veterana esquerdista disse aos mexicanos, na segunda-feira, que "não têm nada a temer".

"O México é um país livre e democrático - isso não vai mudar. Nada vai mudar, exceto o acesso à justiça", disse ela na sua conferência de imprensa diária.

Sheinbaum rebateu as alegações de que "estamos a caminhar para o autoritarismo e que a Presidente terá muito poder porque vai controlar o poder judicial".

"Agora, os juízes, magistrados e desembargadores respondem ao povo", disse ela, rejeitando comparações com Estados autoritários como a Venezuela, Cuba e Nicarágua.

"Dia sombrio"

O líder do Partido Revolucionário Institucional (PRI), da oposição, Alejandro Moreno, denunciou a votação como uma "farsa" e classificou-a como um "dia negro para a democracia".

As eleições mostraram que o partido Morena de Sheinbaum estava "disposto a tudo para concentrar o poder. Enfraquecem o sistema judicial, atropelam as instituições e bloqueiam o caminho para o debate democrático", afirmou.

Muitos eleitores pareciam assustados com a longa lista de candidatos, em grande parte desconhecidos, numa eleição para cerca de 880 juízes federais, bem como para centenas de juízes e magistrados locais.

As eleições para os restantes juízes realizar-se-ão em 2027.

Arturo Giesemann, um reformado de 57 anos, disse que a sua principal razão para votar foi "o desgosto que tenho com o actual sistema judicial devido à sua corrupção".

No estado de Jalisco, no oeste do país, a dona de casa Maria Estrada, de 63 anos, disse que usou a sua "intuição" porque não conhecia os candidatos.

Centenas de opositores às reformas marcharam pela Cidade do México agitando bandeiras e faixas com slogans como: "Tirem as mãos da nossa democracia" e "Não à fraude eleitoral".

As eleições levam o poder judicial "para a cova", disse Ismael Novela, um trabalhador de 58 anos.

"Era o último contrapeso que tínhamos contra o totalitarismo do poder executivo."

'Boa reputação'

O grupo de defesa dos direitos humanos Defensorxs identificou cerca de 20 candidatos que considera de "alto risco", incluindo Silvia Delgado, uma antiga advogada do cofundador do Cartel de Sinaloa, Joaquin "El Chapo" Guzman.

Outro aspirante a juiz, no estado de Durango, passou quase seis anos na prisão nos Estados Unidos por crimes relacionados com drogas.

Os candidatos deveriam ser formados em direito, ter experiência em assuntos jurídicos e o que é chamado de "boa reputação", além de não ter antecedentes criminais no México.

Para fazer um bom trabalho, os eleitores teriam que "passar horas e horas a pesquisar o histórico e os perfis de cada uma das centenas de candidatos", disse David Shirk, especialista no sistema judiciário mexicano da Universidade de San Diego.

As reformas judiciais foram defendidas pelo antecessor e mentor de Sheinbaum, Andrés Manuel Lopez Obrador, que entrou frequentemente em conflito com os tribunais antes de renunciar ao cargo no ano passado.

A principal razão para as eleições parece ser "porque Lopez Obrador tinha um rancor contra os juízes", disse Shirk.