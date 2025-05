No Other Land, um documentário criado por um coletivo israelo-palestiniano, ganhou o Óscar de Melhor Documentário no passado domingo, chamando a atenção do mundo para a violência e a destruição infligidas em terras palestinianas pelos colonos israelitas e pelas suas forças armadas.

O filme já tinha obtido um reconhecimento significativo, tendo ganho o prémio de Melhor Documentário na 74ª edição da Berlinale, na Alemanha, no ano passado. Foi também distinguido na categoria Panorama dos Prémios do Público, onde os seus criadores receberam um prémio em dinheiro de 40.000 euros da emissora alemã RBB.

Durante meia década, o ativista palestiniano Basel Adra documentou a destruição da sua comunidade em Masafer Yatta sob a ocupação israelita, formando uma aliança inesperada com o jornalista israelita Yuval Abraham, que procurou apoiar a sua causa.

Durante o seu discurso de aceitação, a 25 de fevereiro de 2024, o co-realizador Yuval Abraham sublinhou as profundas desigualdades entre eles:

“Vivemos num regime em que eu sou livre ao abrigo da lei civil e Basel está sujeito a leis militares que destroem a sua vida e que ele não consegue controlar. Existe um caminho diferente - uma solução política sem supremacia étnica, com direitos nacionais para os nossos dois povos”, afirmou Abraham.

“E devo dizer que, no momento em que estou aqui, a política externa deste país está a ajudar a bloquear este caminho”, acrescentou.

Basel Adra aproveitou o seu discurso para apelar à Alemanha para que altere a sua política em relação a Israel e a Gaza:

“Estou aqui a celebrar este prémio, mas é difícil celebrar quando dezenas de milhares de pessoas em Gaza estão a ser mortas por Israel. Já que estou em Berlim, peço uma coisa à Alemanha: que respeite os apelos da ONU e deixe de enviar armas para Israel”.

Para além do seu sucesso cinematográfico, Adra e Abraham receberam o Prémio de Coragem Jornalística Anna Politkovskaya-Arman Soldin, em França, no ano passado.

De acordo com o IMDb, No Other Land ganhou 68 prémios e recebeu 32 nomeações até agora, incluindo distinções dos Prémios do Cinema Europeu, dos Prémios BAFTA e do Festival de Cinema de Belfast.

Cronista da destruição em Masafer Yatta

O filme apresenta uma visão crua e sem filtros da opressão dos palestinianos por Israel, combinando imagens de casas demolidas, arquivos pessoais, vídeos de notícias e diálogos entre israelitas e palestinianos.

O filme capta soldados israelitas a executar a destruição como se fosse rotina, revelando como os colonos armados, com o apoio do Estado, operam de forma organizada para desenraizar as comunidades palestinianas.

Filmado ao longo de cinco anos, No Other Land oferece um relato em primeira mão da vida sob ocupação.

Os espectadores testemunham as forças israelitas a encherem de cimento os poços de água palestinianos, sob o pretexto de não terem licenças, a cortarem as condutas de água e a demolirem escolas.

O filme expõe as demolições ilegais dos militares israelitas, as lutas diárias dos palestinianos e a sua resistência à violência.

Ao mesmo tempo, explora a improvável amizade entre Adra e Abraham, mostrando como a coexistência pacífica pode ser possível no futuro.

EUA evitam transmitir o documentário

Apesar de ser o documentário nomeado para o Óscar com maior sucesso de bilheteira, No Other Land tem tido dificuldades em assegurar a distribuição nos Estados Unidos. Os grandes estúdios e as plataformas de streaming recusaram-se a aceitar o filme, e nenhum distribuidor concordou com um lançamento nacional.

O co-realizador do filme, Yuval Abraham, disse ao The New York Times, a 19 de fevereiro, que muitas pessoas nos EUA têm perguntado onde podem ver o filme.

Em resposta, os realizadores decidiram tomar o assunto pelas suas próprias mãos, organizando uma estreia independente em cerca de 100 salas de cinema em todo o país.

Isto acontece numa altura em que as narrativas palestinianas estão a ser cada vez mais marginalizadas nos meios de comunicação social dos EUA.

Ainda no ano passado, a Netflix retirou 24 filmes palestinianos do seu arquivo, suprimindo deliberadamente as vozes palestinianas.

O sucesso de No Other Land tem como pano de fundo a escalada da violência militar israelita na Cisjordânia ocupada.

Desde o cessar-fogo em Gaza, as forças israelitas mataram dezenas de palestinianos na Cisjordânia e deslocaram mais de 40.000 pessoas.

Lar de cerca de três milhões de palestinianos e de mais de 500.000 colonos israelitas, a Cisjordânia tem assistido a uma rápida expansão dos colonatos, sobretudo durante o mandato do Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu.

Embora os Acordos de Oslo de 1993 tenham exigido o congelamento da construção de colonatos - considerados ilegais ao abrigo do direito internacional - os sucessivos governos israelitas continuaram a construir, o que reduziu ainda mais a perspetiva de uma solução de dois Estados.

A construção de colonatos acelerou nos últimos anos, especialmente após a tomada de posse de Donald Trump em 2017.

Desde então, as autoridades israelitas anunciaram planos para construir ainda mais colonatos, cimentando a ocupação e tornando a possibilidade de um Estado palestiniano uma possibilidade cada vez mais distante.