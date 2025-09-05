A Türkiye iniciou oficialmente a produção em massa do seu novo tanque de guerra, o “Altay”, na fábrica de Ancara do fabricante nacional de automóveis BMC, assinalando um marco importante nas ambições de defesa do país.
Fuat Tosyali, Presidente da BMC, disse na sexta-feira que o projecto concretiza uma aspiração turca centenária.
“A nossa fábrica iniciou agora a produção em massa, depois de ter lançado as suas bases apenas no ano passado - esperamos que satisfaça as necessidades das Forças Armadas turcas e dos países aliados na indústria da defesa”, afirmou.
Equipado com tecnologias de ponta, o Altay é movido pelo motor BATU, desenvolvido internamente pela BMC Power, uma subsidiária da BMC.
As instalações de produção de Ancara utilizam robôs industriais e técnicas de fabrico avançadas para gerir todas as fases da produção, desde o fabrico do casco até à montagem final.
“Nenhum contratempo observado”
Tosyali referiu que o grupo motopropulsor BATU, com potências que variam entre 400 e 1.500 cavalos, tem de efectuar determinados testes antes de ser utilizado.
O grupo de potência precisa de “rodar” 10.000 quilómetros e passar por avaliações de desempenho específicas. Até agora, não foram observados quaisquer contratempos e todos os componentes, incluindo os sistemas aéreos e de defesa, estão a ser testados juntamente com o tanque”, acrescentou.
Para além do Altay, as instalações irão produzir o veículo de combate blindado de oito por oito da BMC, o Altug.
O Presidente da Agência da Indústria de Defesa da Türkiye (SSB), Haluk Gorgun, elogiou o esforço de colaboração por detrás do projecto e confirmou que o Presidente Recep Tayyip Erdogan tem acompanhado de perto a sua evolução.
“Os tanques que fornecemos no ano passado para testes demonstraram todas as suas capacidades e foram aprovados com sucesso. Agora que a nossa fábrica está concluída, vamos produzir e entregar os nossos tanques diretamente às nossas forças”, afirmou Gorgun.