TÜRKİYE
2 min de leitura
Türkiye inicia a produção em massa do tanque de guerra autóctone "Altay"
A fábrica de Ancara produzirá o tanque de última geração e os veículos blindados da próxima geração, marcando um marco importante no esforço da Türkiye para obter capacidades de defesa nacionais.
Türkiye inicia a produção em massa do tanque de guerra autóctone "Altay"
Equipado com tecnologias de ponta, o Altay é impulsionado pelo motor BATU, desenvolvido internamente pela BMC Power, subsidiária da BMC. / AA
5 de setembro de 2025

A Türkiye iniciou oficialmente a produção em massa do seu novo tanque de guerra, o “Altay”, na fábrica de Ancara do fabricante nacional de automóveis BMC, assinalando um marco importante nas ambições de defesa do país.

Fuat Tosyali, Presidente da BMC, disse na sexta-feira que o projecto concretiza uma aspiração turca centenária.

“A nossa fábrica iniciou agora a produção em massa, depois de ter lançado as suas bases apenas no ano passado - esperamos que satisfaça as necessidades das Forças Armadas turcas e dos países aliados na indústria da defesa”, afirmou.

Equipado com tecnologias de ponta, o Altay é movido pelo motor BATU, desenvolvido internamente pela BMC Power, uma subsidiária da BMC.

As instalações de produção de Ancara utilizam robôs industriais e técnicas de fabrico avançadas para gerir todas as fases da produção, desde o fabrico do casco até à montagem final.

Recomendado

“Nenhum contratempo observado”

Tosyali referiu que o grupo motopropulsor BATU, com potências que variam entre 400 e 1.500 cavalos, tem de efectuar determinados testes antes de ser utilizado.

O grupo de potência precisa de “rodar” 10.000 quilómetros e passar por avaliações de desempenho específicas. Até agora, não foram observados quaisquer contratempos e todos os componentes, incluindo os sistemas aéreos e de defesa, estão a ser testados juntamente com o tanque”, acrescentou.

Para além do Altay, as instalações irão produzir o veículo de combate blindado de oito por oito da BMC, o Altug.

O Presidente da Agência da Indústria de Defesa da Türkiye (SSB), Haluk Gorgun, elogiou o esforço de colaboração por detrás do projecto e confirmou que o Presidente Recep Tayyip Erdogan tem acompanhado de perto a sua evolução.

“Os tanques que fornecemos no ano passado para testes demonstraram todas as suas capacidades e foram aprovados com sucesso. Agora que a nossa fábrica está concluída, vamos produzir e entregar os nossos tanques diretamente às nossas forças”, afirmou Gorgun.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us