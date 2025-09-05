A Türkiye iniciou oficialmente a produção em massa do seu novo tanque de guerra, o “Altay”, na fábrica de Ancara do fabricante nacional de automóveis BMC, assinalando um marco importante nas ambições de defesa do país.

Fuat Tosyali, Presidente da BMC, disse na sexta-feira que o projecto concretiza uma aspiração turca centenária.

“A nossa fábrica iniciou agora a produção em massa, depois de ter lançado as suas bases apenas no ano passado - esperamos que satisfaça as necessidades das Forças Armadas turcas e dos países aliados na indústria da defesa”, afirmou.

Equipado com tecnologias de ponta, o Altay é movido pelo motor BATU, desenvolvido internamente pela BMC Power, uma subsidiária da BMC.

As instalações de produção de Ancara utilizam robôs industriais e técnicas de fabrico avançadas para gerir todas as fases da produção, desde o fabrico do casco até à montagem final.