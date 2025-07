O fabricante turco de veículos terrestres Katmerciler vai assinar um acordo com a Malásia para o seu veículo tático ligeiro “Eren” 4×4 durante a Feira Internacional da Indústria de Defesa (IDEF 2025), que se realiza esta semana em Istambul, anunciou a empresa.

A Katmerciler participará na IDEF 2025 com o seu veículo de transporte de pessoal Hizir, resistente às minas e protegido contra emboscadas, e uma versão especial do veículo terrestre não tripulado (UGV) O-IKA 2 - um veículo único na Türkiye - equipado com a Plataforma de Armas Controladas Remotamente com Sistema de Rastreio (UKAP).

O Hizir oferece proteção contra minas e explosivos improvisados graças à sua blindagem resistente e ao chassis monocoque em forma de V, bem como aos assentos de absorção de energia para proteger o pessoal a bordo.

O veículo possui um motor de 400 cavalos que proporciona um elevado desempenho em condições de combate intensas, tanto em zonas rurais como urbanas. O seu sistema de armas controlável à distância pode atingir alvos em movimento.

O Hizir pode transportar nove pessoas, atingir velocidades de até 120 quilómetros por hora e operar com uma capacidade de subida de 70%, líder no sector.

Entretanto, o primeiro conceito de UGV da Katmerciler, o UKAP, combina tecnologias de duas empresas turcas do sector da defesa - a Katmerciler e a Aselsan - e inclui o sistema de armas de controlo remoto SARP da Aselsan e o sistema de comunicação por satélite.

O UKAP tem uma capacidade de subida de 60 por cento, uma capacidade de inclinação lateral de 40 por cento, pode atravessar uma vala de 900 milímetros e ultrapassar um obstáculo vertical de 400 milímetros, enquanto transporta uma carga útil de até 1 tonelada métrica.

Com câmaras e sensores térmicos e móveis a bordo, a plataforma tem uma vasta gama de funções: pode servir como veículo de fronteira e de reconhecimento, efetuar desminagem, atuar como veículo de salvamento com o seu compartimento à prova de bala para evacuar feridos de zonas de combate, transportar cargas úteis, munições e equipamento e até rebocar veículos quando necessário.

Furkan Katmerci, Vice-presidente da Katmerciler, disse à Anadolu que a empresa formalizará um novo acordo de cooperação com a empresa malaia Deftech para o Eren 4×4 durante o IDEF 2025 em Istambul, com a presença dos CEO de ambas as empresas na cerimónia de assinatura.