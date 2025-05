Uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros turco declarou que a Türkiye e os Estados Unidos manifestaram vontade de eliminar os obstáculos à cooperação no domínio da indústria da defesa, na sequência de discussões entre os principais diplomatas dos dois aliados da NATO.



Ambas as partes “manifestaram claramente a sua vontade política de eliminar os obstáculos à cooperação no domínio da indústria da defesa” durante a reunião de terça-feira entre Hakan Fidan e Marco Rubio em Washington, disse a fonte.



Os diplomatas de topo também deram seguimento aos assuntos discutidos entre o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o seu homólogo norte-americano Donald Trump numa chamada telefónica em 16 de março.



Os dois diplomatas também discutiram futuras visitas de alto nível entre as nações.



“Serão realizadas conversações técnicas para a resolução dos problemas existentes”, acrescentou a fonte.



A questão do F-35



Na terça-feira, o Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, deu início a uma visita de dois dias a Washington, marcando a sua primeira visita sob a administração do Presidente Donald Trump.



Esperava-se que ele exigisse a remoção das sanções contra a Türkiye e a readmissão do país no programa de jatos de combate F-35.



Durante o seu primeiro mandato, Trump inicialmente ignorou o conselho dos seus assessores para impor sanções à Türkiye sob a Lei de Combate aos Adversários da América por meio de Sanções (CAATSA), para a aquisição por Ancara de sistemas de mísseis de defesa aérea russos S-400 em 2019. Em seguida, deu o passo em 2020.

Aquela aquisição levou também ao afastamento da Türkiye do programa dos F-35, do qual era fabricante e comprador. Ancara afirma que o seu afastamento é injusto e ilegal e exigiu a sua reintegração ou o reembolso do seu investimento no programa.

Procurar laços mais calorosos



Os laços entre os Estados Unidos e a Türkiye afastaram-se de uma parceria estratégica nos últimos anos, à medida que as divergências entre os dois aliados de longa data se acentuaram.



A administração do antigo Presidente Joe Biden manteve a Türkiye à distância, naquilo que considerava serem os laços estreitos do país membro da NATO com a Rússia.



As conversações entre os aliados sobre a resolução do impasse do S-400 estiveram em curso durante a presidência de Biden, mas nunca se chegou a uma solução.



A visita de Fidan ocorre no momento em que Ancara procura estabelecer laços mais estreitos com Washington durante a segunda administração Trump.



Desde que voltou ao cargo, em 20 de janeiro, Trump alterou a política de Biden de isolar Moscovo e prestar apoio inabalável a Kiev, concentrando-se em acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia.



O governante turco afirmou que as discussões entre Washington e Ancara “assumiram uma nova dimensão” após a mudança de abordagem de Trump em relação a Moscovo.



A mudança de tom de Trump também assustou os líderes europeus, que temem que Washington possa estar a virar as costas à Europa, e reforçou o papel de Ancara como potencial parceiro na reformulação da segurança europeia.