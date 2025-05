Um forte terramoto de magnitude 6,2 atingiu a Türkiye, com epicentro no distrito de Silivri, em Istambul, informou a Presidência da Agência de Gestão de Desastres e Emergências (AFAD) do país.

O terramoto ocorreu às 12h49 locais (0949 GMT) e foi fortemente sentido em Istambul nesta quarta-feira e nas províncias vizinhas, levando os residentes a fugir dos edifícios com medo.

Um outro terramoto de magnitude 4,9 ocorreu às 13h02 (10h02 GMT), com epicentro ao largo da costa de Buyukcekmece, no Mar de Mármara.

A AFAD afirmou que todas as instituições e equipas de resposta relevantes foram mobilizadas e que estão em andamento análises no terreno para avaliar os danos potenciais e garantir a segurança pública.

A agência sublinhou que as equipas estão a acompanhar ativamente a situação e a coordenar os esforços de resposta. Não houve relatos imediatos de vítimas ou danos significativos.

Numa declaração, o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou que as autoridades estão a acompanhar de perto a evolução da situação.