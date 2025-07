O Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) vai prender qualquer pessoa que seja encontrada a viver ilegalmente no país, independentemente dos seus antecedentes criminais ou da falta deles, e está a intensificar a aplicação da lei contra os empregadores que contratam trabalhadores não autorizados, disse o Diretor interino da agência, Todd Lyons, no domingo.

Sob as ordens da administração Trump, o ICE restabeleceu políticas abrangentes de aplicação da lei da imigração, incluindo as chamadas detenções colaterais - detenção de imigrantes indocumentados não criminosos encontrados durante operações mais amplas - que tinham sido reduzidas durante a era Biden.

“O que é, mais uma vez, frustrante para mim é o facto de que gostaríamos de nos concentrar nestes estrangeiros criminosos que estão dentro de uma prisão”, disse Lyons numa entrevista exclusiva à CBS News.

“Uma agência local de aplicação da lei, uma agência estatal já considerou essa pessoa uma ameaça à segurança pública, prendeu-a e ela está detida.”

Lyons disse que o atual aumento das detenções na comunidade é uma consequência dos estados e cidades com políticas de santuário que se recusam a entregar os detidos não-cidadãos, forçando os agentes do ICE a entrar nos bairros.

“Eu preferia concentrar todos os nossos recursos limitados nisso... mas temos de ir à comunidade”, disse ele.

No primeiro semestre de 2025, o ICE deportou quase 150.000 pessoas, incluindo cerca de 70.000 com condenações criminais, muitas das quais eram menores, de acordo com dados internos do governo obtidos pela CBS News.

Lyons não descartou a possibilidade de atingir a meta do governo de 1 milhão de deportações este ano, citando um recente aumento de milhões de dólares no financiamento do Congresso.

“O ICE está sempre focado nos piores dos piores”, disse Lyons. “Uma diferença que verão agora é que, sob esta administração, abrimos toda a extensão da pasta da imigração.”

Confirmou também que a agência retomou as incursões a locais de trabalho em grande escala, incluindo operações recentes numa fábrica de carne do Nebraska, num hipódromo do Louisiana e em quintas de canábis da Califórnia, onde foram detidos mais de 300 trabalhadores não autorizados, incluindo menores.

“Não estamos apenas concentrados nesses indivíduos... estamos concentrados nessas empresas americanas que estão realmente a explorar esses trabalhadores”, disse Lyons. Quando perguntado se os empregadores serão responsabilizados, ele respondeu: “Cem por cento”.