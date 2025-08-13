MUNDO
Paquistão e EUA reafirmam cooperação no domínio de antiterrorismo em conversações de Islamabad
O diálogo bilateral aborda ameaças da BLA, Daesh-K e TTP, com foco na construção de capacidade institucional e no uso de plataformas multilaterais.
O Coordenador Interino dos EUA para o Antiterrorismo, Gregory D. LoGerfo, encontrou-se com o Vice-Primeiro-Ministro do Paquistão. / User Upload
há 15 horas

O Paquistão e os Estados Unidos realizaram a mais recente ronda do seu Diálogo Antiterrorista em Islamabad, reafirmando um compromisso partilhado de combater o terrorismo "em todas as suas formas e manifestações."

A reunião foi copresidida na terça-feira pelo Secretário Especial do Paquistão para as Nações Unidas, Nabeel Munir, e pelo Coordenador Interino para o Antiterrorismo do Departamento de Estado norte-americano Gregory D. LoGerfo.

Ambas as partes sublinharam a necessidade de estratégias eficazes contra ameaças do Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), Daesh-K e grupos terroristas do Tehreek-e-Taliban Paquistão (TTP).

A delegação norte-americana elogiou os esforços contínuos do Paquistão para conter entidades terroristas que ameaçam a segurança regional e global.

Washington também expressou condolências pela perda de vidas civis e das forças da ordem em ataques recentes, incluindo o bombardeamento do Jaffar Express e uma explosão num autocarro escolar em Khuzdar.

O diálogo abordou a importância de melhorar os quadros institucionais e construir capacidade para responder a desafios de segurança.

Ambas as partes discutiram medidas para combater o uso de tecnologias emergentes para fins terroristas.

Os participantes reafirmaram a sua intenção de trabalharem juntos em fóruns multilaterais, incluindo as Nações Unidas, para promover abordagens antiterroristas sustentáveis e eficazes.

Enfatizando a parceria de longa data entre os EUA e o Paquistão, ambas as partes disseram que o envolvimento sustentado e estruturado era essencial para combater o terrorismo e promover a paz e estabilidade.

