O Paquistão e os Estados Unidos realizaram a mais recente ronda do seu Diálogo Antiterrorista em Islamabad, reafirmando um compromisso partilhado de combater o terrorismo "em todas as suas formas e manifestações."
A reunião foi copresidida na terça-feira pelo Secretário Especial do Paquistão para as Nações Unidas, Nabeel Munir, e pelo Coordenador Interino para o Antiterrorismo do Departamento de Estado norte-americano Gregory D. LoGerfo.
Ambas as partes sublinharam a necessidade de estratégias eficazes contra ameaças do Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), Daesh-K e grupos terroristas do Tehreek-e-Taliban Paquistão (TTP).
A delegação norte-americana elogiou os esforços contínuos do Paquistão para conter entidades terroristas que ameaçam a segurança regional e global.
Washington também expressou condolências pela perda de vidas civis e das forças da ordem em ataques recentes, incluindo o bombardeamento do Jaffar Express e uma explosão num autocarro escolar em Khuzdar.
O diálogo abordou a importância de melhorar os quadros institucionais e construir capacidade para responder a desafios de segurança.
Ambas as partes discutiram medidas para combater o uso de tecnologias emergentes para fins terroristas.
Os participantes reafirmaram a sua intenção de trabalharem juntos em fóruns multilaterais, incluindo as Nações Unidas, para promover abordagens antiterroristas sustentáveis e eficazes.
Enfatizando a parceria de longa data entre os EUA e o Paquistão, ambas as partes disseram que o envolvimento sustentado e estruturado era essencial para combater o terrorismo e promover a paz e estabilidade.