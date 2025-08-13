O Paquistão e os Estados Unidos realizaram a mais recente ronda do seu Diálogo Antiterrorista em Islamabad, reafirmando um compromisso partilhado de combater o terrorismo "em todas as suas formas e manifestações."

A reunião foi copresidida na terça-feira pelo Secretário Especial do Paquistão para as Nações Unidas, Nabeel Munir, e pelo Coordenador Interino para o Antiterrorismo do Departamento de Estado norte-americano Gregory D. LoGerfo.

Ambas as partes sublinharam a necessidade de estratégias eficazes contra ameaças do Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), Daesh-K e grupos terroristas do Tehreek-e-Taliban Paquistão (TTP).

A delegação norte-americana elogiou os esforços contínuos do Paquistão para conter entidades terroristas que ameaçam a segurança regional e global.