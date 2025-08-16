O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, apelou ao mundo para que tome medidas para pôr fim à guerra em Gaza, alertando que o território está à beira de um “colapso humanitário total” devido aos ataques israelitas, num artigo de opinião que escreveu para a Al Jazeera.
O chefe das comunicações da Türkiye, Burhanettin Duran, anunciou a publicação do artigo na plataforma de mídia social turca Next Sosyal.
No artigo, intitulado “A consciência da humanidade está a ser testada em Gaza” e publicado na quinta-feira em inglês e árabe, Erdogan acusou Israel de levar a cabo “uma política sistemática de aniquilação” contra os palestinianos.
“A fome, a sede e a ameaça de epidemias estão a levar Gaza a um colapso humanitário total”, escreveu Erdogan. “Até à data, mais de 61.000 palestinianos — a maioria mulheres e crianças — foram mortos em ataques israelitas.”
Disse que Ancara continua a pressionar por um cessar-fogo nas Nações Unidas e na Organização da Cooperação Islâmica (OIC), enquanto faz a mediação entre os grupos palestinianos.
“Os dois pesos e duas medidas do Ocidente”
“Os dois pesos e duas medidas do Ocidente — apressando-se a agir em outras crises, enquanto adota uma abordagem ambivalente em relação a Gaza — minam a credibilidade de uma ordem internacional supostamente fundada em princípios e regras”, escreveu Erdogan.
Disse que a rápida mobilização global em relação à Ucrânia não se repetiu no caso de Gaza, permitindo que Israel agisse “sem a menor sanção”.
Erdogan destacou os esforços humanitários e diplomáticos contínuos da Türkiye, incluindo entregas de ajuda, evacuações médicas e mediação entre grupos palestinianos, muitas vezes em coordenação com o Catar. Reiterou a sua declaração na cimeira da NATO do mês passado de que “Gaza não tem tempo a perder” e voltou a referir as ações de Israel como “genocídio”. O Presidente alertou que o conflito corre o risco de desestabilizar toda a região, aumentando as tensões entre Israel e o Irão e alimentando deslocamentos, radicalização e ameaças à segurança energética. Pediu um cessar-fogo imediato, a abertura de corredores humanitários e mecanismos internacionais para proteger os civis.
“A guerra tem como alvo aqueles que buscam a verdade”
Erdogan disse que a reconstrução de Gaza deve garantir os direitos à educação, saúde, infraestrutura e representação política, e enfatizou que a paz duradoura depende do reconhecimento de um Estado palestiniano independente e soberano.
“A história está a testemunhar aqueles que agiram e aqueles que se afastaram da crueldade em Gaza”, disse Erdogan. “O futuro da humanidade será moldado pela coragem dos passos que damos hoje.”
O Presidente disse que os acontecimentos em Gaza também mostram que “a guerra tem como alvo aqueles que buscam a verdade”, observando que vários jornalistas foram mortos enquanto reportavam da zona de conflito.
“As perdas sofridas pela Al Jazeera, em particular, estão entre os ataques mais brutais à liberdade de imprensa e ao direito à informação”, afirmou, acrescentando que a morte destes “indivíduos corajosos” é “uma perda profunda para todos nós” e que a sua memória “permanecerá como um símbolo da busca pela justiça”.