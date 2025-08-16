O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, apelou ao mundo para que tome medidas para pôr fim à guerra em Gaza, alertando que o território está à beira de um “colapso humanitário total” devido aos ataques israelitas, num artigo de opinião que escreveu para a Al Jazeera.

O chefe das comunicações da Türkiye, Burhanettin Duran, anunciou a publicação do artigo na plataforma de mídia social turca Next Sosyal.

No artigo, intitulado “A consciência da humanidade está a ser testada em Gaza” e publicado na quinta-feira em inglês e árabe, Erdogan acusou Israel de levar a cabo “uma política sistemática de aniquilação” contra os palestinianos.

“A fome, a sede e a ameaça de epidemias estão a levar Gaza a um colapso humanitário total”, escreveu Erdogan. “Até à data, mais de 61.000 palestinianos — a maioria mulheres e crianças — foram mortos em ataques israelitas.”

Disse que Ancara continua a pressionar por um cessar-fogo nas Nações Unidas e na Organização da Cooperação Islâmica (OIC), enquanto faz a mediação entre os grupos palestinianos.

“Os dois pesos e duas medidas do Ocidente”

“Os dois pesos e duas medidas do Ocidente — apressando-se a agir em outras crises, enquanto adota uma abordagem ambivalente em relação a Gaza — minam a credibilidade de uma ordem internacional supostamente fundada em princípios e regras”, escreveu Erdogan.