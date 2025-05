Enquanto a administração cessante de Biden e a agenda global estão preocupadas com crises como as guerras no Médio Oriente e na Ucrânia, os desafios noutras regiões, especialmente no Sul do Cáucaso, parecem ser ignorados.

Na primeira semana de outubro, o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, lançou um aviso severo à Arménia e aos países ocidentais sobre os seus esforços para armar Yerevan numa conjuntura histórica.

Aliyev falava para antigos deslocados na recém-criada cidade de Jabrayil, que foi completamente destruída e libertada em 2020.

Durante o evento, o Presidente Aliyev questionou o objectivo do envio de armas para a Arménia por parte dos países ocidentais e perguntou se o Azerbaijão iria permanecer em silêncio ou esperar que os edifícios recentemente construídos fossem novamente destruídos por estas armas.

Salientou ainda que o Azerbaijão tomará todas as medidas necessárias para garantir a segurança e o desenvolvimento futuro do seu país. “Por um lado, falam de paz e dizem mentiras, por outro lado, estão empenhados no armamento em grande escala”, acrescentou Aliyev.

Em setembro, um conselheiro do Presidente sugeriu que deveriam ser impostas limitações proporcionais às forças armadas da Arménia, semelhantes às impostas ao Iraque após a guerra Iraque-Kuwait.

Tal medida justificava-se, argumentou, porque a Arménia era um dos poucos países do sistema internacional pós-Segunda Guerra Mundial que tentava apoderar-se de territórios vizinhos pela força.

Estas e outras declarações semelhantes das autoridades do Azerbaijão contradizem e ensombram o optimismo cauteloso em relação à paz recentemente expresso pelo Azerbaijão e pela Arménia. No entanto, estas mensagens são dignas de uma consideração mais séria e sincera.

As frágeis esperanças de uma solução pacífica estão ameaçadas pela lentidão das negociações e pelo contínuo rearmamento da Arménia. Embora os meios de comunicação social do Azerbaijão noticiem frequentes entregas de armas à Arménia, muitos peritos do Azerbaijão acreditam que a Arménia está deliberadamente a bloquear as negociações para ganhar tempo para o rearmamento e para uma possível retaliação.

Existem ainda outras contradições. Enquanto a Arménia afirma que o orçamento militar do Azerbaijão atingiu 14-15% do seu Produto Interno Bruto, Yerevan está a consolidar ainda mais os seus esforços de armamento, aumentando as suas despesas militares em 46% em relação ao ano passado.

Apesar das complexidades do panorama global, a Arménia consegue obter armamento de várias fontes que estão em conflito entre si noutras regiões.

Para além de receber armas, incluindo obuses Caesar, de França e ajuda militar dos Estados Unidos da América, a Iran International noticiou em Julho que Teerão e Yerevan tinham assinado um importante acordo de armamento no valor de 500 milhões de dólares.

Além disso, enquanto membro da Organização do Tratado de Segurança Colectiva (CSTO), a Arménia continuou a receber equipamento militar ofensivo da Rússia.

Irá o Azerbaijão atacar primeiro?

À medida que a Arménia aumenta o seu fornecimento de armas provocatórias, o Azerbaijão pode sentir-se tentado a lançar um ataque frontal.

Até James Warlick, antigo Vice-Diretor americano do Grupo de Minsk da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), observou que a compra de armas à França por parte da Arménia complica as relações entre a Arménia e o Azerbaijão, numa altura em que estes estão prestes a assinar um acordo de paz.

Segundo Warlick, a França só deveria ter concluído qualquer negócio de armas com a Arménia após um acordo de paz.

O conceito de “guerra preemptiva” foi um pouco distorcido quando foi introduzido na política de segurança nacional pela administração Bush no período que antecedeu as invasões americanas do Iraque e do Afeganistão, mas é diferente de “guerra preventiva”.

A principal diferença reside no momento: a guerra preemptiva visa ameaças iminentes, enquanto a guerra preventiva visa ameaças potenciais a longo prazo. Esta distinção é crucial, uma vez que muitos ainda confundem as duas.

A guerra preemptiva é geralmente vista como uma “guerra de necessidade” baseada em provas credíveis de uma ameaça imediata e é justificada ao abrigo do direito internacional, especificamente o artigo 51º da Carta das Nações Unidas.

Em contraste, a guerra preventiva é vista como uma “guerra de escolha”, motivada por cálculos estratégicos e não por precedentes legais, e é frequentemente considerada pelos académicos contemporâneos como uma agressão ilegítima.

Tendo em conta o esforço de militarização da Arménia e na ausência de um acordo de paz, qualquer ação militar do Azerbaijão seria preemptiva e não preventiva.

Isto é ainda reforçado pela ocupação de 30 anos da Arménia do território azerbaijanês reconhecido internacionalmente, que só terminou com a derrota de Yerevan na guerra em 2020, e não com uma retirada voluntária. Por conseguinte, de acordo com o direito internacional, a Segunda Guerra de Carabaque foi um acto de autodefesa, em conformidade com o artigo 51.

Após a guerra de 2020, o Presidente Aliyev avisou repetidamente que, se o Azerbaijão se deparasse com qualquer ameaça por parte da Arménia, tomaria medidas para eliminar essas ameaças em território arménio. Ao mesmo tempo, porém, sublinhou que o Azerbaijão não tinha planos para atacar a Arménia e garantiu que não haveria uma terceira guerra.

Um novo capítulo

Os ataques preemptivos a alvos militares legítimos podem abrir um novo capítulo no conflito de longa data entre o Azerbaijão e a Arménia.

Anteriormente, todas as operações militares tinham lugar no território internacionalmente reconhecido do Azerbaijão, com toda a destruição e tragédia associadas a essas operações.

No entanto, os futuros conflitos podem desenvolver-se no território da Arménia. Na guerra de 2020, o exército azerbaijanês evitou especificamente entrar no território reconhecido da Arménia, limitando as suas operações apenas às fronteiras do Azerbaijão.

Teve também o cuidado de não entrar nas zonas de Carabaque, densamente povoadas por arménios, e concordou com o envio de forças de manutenção da paz russas para proteger a população civil.

Apesar da sua capacidade militar, o Azerbaijão preferiu evitar estas zonas para evitar vítimas civis. Além disso, na guerra de 2020, as operações do Azerbaijão centraram-se exclusivamente em zonas onde os azeris eram historicamente maioritários.

Os únicos ataques no território reconhecido da Arménia visaram um alvo militar longe das zonas civis. Em 14 de outubro de 2020, o Azerbaijão destruiu um sistema de mísseis arménio, que visava civis azerbaijanos. Isto foi feito antes de lançar novos ataques, depois de o sistema de mísseis ter atingido cidades distantes da zona de conflito, como Ganja, Barda e Qarayusufli, matando muitos civis.

Estes ataques envolveram a utilização de munições de fragmentação e mísseis SCUD-B, proibidos internacionalmente.

A Human Rights Watch confirmou mais tarde que as forças arménias tinham levado a cabo ataques indiscriminados contra civis azerbaijanos durante o conflito.

Confiando na cúpula de segurança da Organização do Tratado de Segurança Colectiva (CSTO), a Arménia acreditava que os seus ataques a áreas residenciais distantes da zona de conflito ficariam impunes, porque partia do princípio de que o Azerbaijão seria incapaz de responder ou que qualquer resposta levaria à intervenção da Rússia para proteger o seu aliado.

Agora, com o rearmamento contínuo da Arménia, parece que o seu objectivo é provocar um confronto entre o Azerbaijão e o Ocidente, a fim de obter o apoio do Ocidente.

Após a Segunda Guerra de Carabaque, o único ataque preemptivo do Azerbaijão no território reconhecido da Arménia teve lugar em 12 de setembro de 2022. Nessa altura, as tropas do Azerbaijão destruíram, sem vítimas civis, as infra-estruturas militares arménias no interior do território arménio, num valor estimado em mais de mil milhões de dólares, utilizando armas guiadas com precisão.

Na altura, estas infra-estruturas representavam uma profunda ameaça para as vulneráveis e recentemente libertadas regiões de Kalbajar e Lachin do Azerbaijão. As principais preocupações do Azerbaijão são de duas ordens: O armamento da Arménia, apoiado pela França, Índia, Irão e Estados Unidos da América, e o aumento dos sentimentos revanchistas na Arménia.

Representantes oficiais e os meios de comunicação social do Azerbaijão têm alertado tanto a comunidade arménia como os apoiantes estrangeiros da Arménia.

Devido à profunda desconfiança mútua, o Azerbaijão estabeleceu duas exigências principais a fim de obter garantias de que a Arménia não tem uma agenda oculta em relação a Carabaque: Em primeiro lugar, a Arménia deve retirar a cláusula de anexação da sua Constituição. Em segundo lugar, ambos os países devem apresentar um pedido conjunto para a dissolução do Grupo de Minsk.

O Azerbaijão nutre desconfiança não só em relação à Arménia, mas também em relação ao Ocidente. Mesmo antes da guerra de 2020, havia no Azerbaijão uma forte crença na hipocrisia liberal do Ocidente relativamente ao conflito de Carabaque. Este sentimento foi ainda reforçado pelo crescente armamento da Arménia e pelo apoio de países como a França e os Estados Unidos da América.

Uma coisa é condenar e avisar o Azerbaijão, outra coisa é fornecer armas a um país que ocupou o território do Azerbaijão – isso pouco contribui para promover a paz e a confiança na região.

Se o Ocidente pretende realmente defender a Arménia de um “ataque imaginário” do Azerbaijão, existem meios de protecção muito mais eficazes do que o fornecimento de armas.