Num dos casos mais extremos relatados, médicos turcos removeram 66 esferas magnéticas do estômago e intestinos de Berfin Nesim, uma menina de três anos, surgindo novos alertas para uma ameaça global à saúde infantil.

A cirurgia laparoscópica, realizada no Hospital Basaksehir Cam e Sakura City, em Istambul, durou cinco horas e revelou três perfurações no estômago e duas nos intestinos. O procedimento foi motivado por meses de náuseas e vómitos mal diagnosticados, até que um raio-X revelou as esferas. Diversas partes do trato digestivo da criança estavam fundidas devido à intensa força magnética.

O cirurgião pediátrico chefe, Dr. Mehmet Cakmak, classificou a ingestão de múltiplos ímãs como uma “situação de emergência”, explicando que estes objetos podem atrair-se através das paredes intestinais. “Cirurgias como esta apresentam riscos muito altos. Mesmo um pequeno atraso pode causar danos permanentes”, afirmou ao Daily Sabah.

Ele destacou a necessidade urgente de proibir a venda de esferas magnéticas como brinquedos para evitar acidentes semelhantes.

Casos perigosos como este estão a tornar-se cada vez mais comuns.

Pediatras no Paquistão também estão familiarizados com os riscos. O Dr. Altaf Hussain, pediatra em Karachi com mais de 40 anos de experiência, afirma que crianças no Paquistão frequentemente ingerem objetos estranhos. “Aqui também, registam-se casos de crianças que engolem vários objetos, desde moedas até esferas, comprimidos e até líquidos como Dettol, querosene e água sanitária”, disse à TRT World.

“Cada um tem suas próprias complicações, mas moedas e esferas representam riscos tanto respiratórios quanto gastrointestinais.”

O que dizem as investigações?

Ao contrário de muitos outros objetos, ímãs de alta potência podem causar lesões fatais, mesmo quando a criança aparenta estar bem. Um estudo da Universidade de Southampton revelou que cerca de 300 crianças por ano são hospitalizadas no Reino Unido após engolirem brinquedos magnéticos, sendo que uma em cada dez necessita de cirurgia de emergência e 6% dos casos estão ligados a desafios de “piercing na língua” promovidos nas redes sociais.

Como parte dessa tendência preocupante, crianças imitam piercings na língua colocando pequenos ímãs na boca. Entre maio de 2022 e abril de 2023, foram relatados 366 casos de ingestão de ímãs; 10% resultaram em cirurgias e 7% em lesões internas.

O autor principal do estudo, o Professor de Cirurgia Pediátrica Nigel Hall, da Universidade e do Hospital Infantil de Southampton, afirmou que os comerciantes devem aumentar os avisos nos rótulos de brinquedos magnéticos.

Em 2021, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido emitiu um alerta após pelo menos 65 crianças necessitarem de cirurgia de emergência por engolirem ímãs nos três anos anteriores.

Outro estudo, abrangendo 96 artigos de 2002 a 2024, concluiu que crianças que ingerem múltiplos ímãs de alta potência enfrentam altos riscos, como perfuração intestinal, obstrução e necrose, e defendeu restrições mais rigorosas, observando que proibições correspondem a menos lesões.

Além dos casos relatados na Türkiye e na Europa, pesquisas do Paquistão, conduzidas pelos cirurgiões pediátricos Dr. Suresh Kumar e Dra. Amarah Ghani, destacam os sérios riscos da ingestão de esferas magnéticas.

Os estudos mostram que a ingestão não testemunhada de ímãs de alta potência frequentemente leva a lesões gastrointestinais graves, como perfurações e obstruções, sendo frequentemente diagnosticada tardiamente devido a sintomas subtis ou ausentes. Isto ressalta o desafio universal enfrentado pelos profissionais de saúde em reconhecer e tratar estes casos perigosos.

As pequenas esferas magnéticas são consideravelmente mais fortes do que alguns ímãs e podem ser facilmente engolidas devido ao seu tamanho.

Por que os ímãs são tão perigosos?

O Dr. Sohail Thobani, outro pediatra no Paquistão, já presenciou o perigo de perto. “A minha sobrinha precisou de cirurgia após engolir cinco desses ímãs”, contou à TRT World. “Estes produtos deveriam ser proibidos.” Ele acrescentou que as crianças que ingerem múltiplos ímãs “quase sempre precisarão de cirurgia” e alertou os pais: “Não comprem estes brinquedos.”

O professor Hall enfatiza que uma cirurgia de emergência não planeada é traumática para a criança e a família, com alguns procedimentos exigindo a remoção de parte do intestino ou a necessidade de um estoma. Ele alerta para outros riscos: a maioria dos pacientes parece bem inicialmente, então fazer exames de imagem são essenciais, mesmo na ausência de sintomas. Múltiplos ímãs podem prender-se através das paredes intestinais, causando perfuração, infecção e aderências.

O caso angustiante de Berfin destaca uma crescente preocupação global de saúde: a ingestão de múltiplos ímãs de alta potência representa um perigo claro e evitável.

Essa tendência, alimentada por novidades online e regulamentações frágeis, exige ação urgente.