O Presidente Recep Tayyip Erdogan afirmou que a Türkiye entrou na lista dos únicos 11 países capazes de produzir o seu próprio satélite de comunicações.

“Com o TURKSAT 6A, que desenvolvemos utilizando 84 componentes nacionais com uma taxa de localização superior a 80%, a Türkiye tornou-se parte dos únicos 11 países capazes de produzir o seu próprio satélite de comunicações”, afirmou Erdogan na segunda-feira.

Num discurso na cerimónia de comissionamento do TURKSAT 6A na capital Ancara, Erdogan disse que, com o lançamento do TURKSAT 6A, a cobertura da população mundial pelos satélites turcos aumentará de 3,5 mil milhões para 5 mil milhões.

Erdogan afirmou que, com o TURKSAT 6A, que estará em funcionamento durante pelo menos 15 anos, o número de satélites de comunicações operados pela TURKSAT aumentou para seis e o número total de satélites da Türkiye no espaço atingiu 10.

Acrescentou que o novo satélite geoestacionário de comunicações proporcionará uma ampla cobertura de serviços como a transmissão televisiva e as comunicações de emergência.

"Quando olhamos para os desenvolvimentos a nível mundial, vemos que se está a abrir uma janela de oportunidade histórica para a Türkiye. Estamos muito perto de alcançar o lugar que merecemos no sistema global", afirmou.

“Conseguimos obter uma plataforma nacional e totalmente desenvolvida internamente para satélites de comunicações, graças a este projeto revolucionário.”