O Presidente Donald Trump alertou no domingo as empresas estrangeiras para obedecerem à lei dos EUA depois de cerca de 300 trabalhadores sul-coreanos alegadamente ilegais terem sido detidos numa fábrica de baterias da Hyundai-LG em construção no estado de Geórgia, no sul dos EUA.

As detenções foram feitas numa rusga das autoridades americanas na quinta-feira durante a maior operação num único local implementada até agora sob a campanha anti-imigrantes nacional de Trump.

"Por favor, respeitem as Leis de Imigração do nosso país", publicou o presidente nas redes sociais.

"Os vossos Investimentos são bem-vindos, e encorajamos-vos a trazer LEGALMENTE as vossas pessoas muito inteligentes... O que pedimos em troca é que contratem e treinem Trabalhadores Americanos."

Imagens da rusga mostraram trabalhadores detidos, algemados e com correntes nos tornozelos, a serem colocados num autocarro.

A LG Energy Solution disse que 47 dos seus funcionários tinham sido detidos — 46 sul-coreanos e um indonésio.

A empresa disse também que cerca de 250 dos detidos eram supostamente empregados pelo seu subcontratante, e a maioria deles eram sul-coreanos.

A Coreia do Sul, a quarta maior economia da Ásia, é um importante fabricante automóvel e produtor de eletrónico com múltiplas fábricas nos Estados Unidos.