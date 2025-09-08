MUNDO
Trump alerta as empresas estrangeiras após detenções de trabalhadores sul-coreanos numa fábrica
Quase 300 trabalhadores alegadamente ilegais foram detidos numa rusga dos EUA numa fábrica de baterias da Hyundai-LG.
Trump alerta as empresas estrangeiras após detenções de trabalhadores sul-coreanos numa fábrica
Trump prometeu revitalizar o sector manufatureiro dos EUA, ao mesmo tempo que jurou deportar milhões de migrantes indocumentados. / Reuters
8 de setembro de 2025

O Presidente Donald Trump alertou no domingo as empresas estrangeiras para obedecerem à lei dos EUA depois de cerca de 300 trabalhadores sul-coreanos alegadamente ilegais terem sido detidos numa fábrica de baterias da Hyundai-LG em construção no estado de Geórgia, no sul dos EUA.

As detenções foram feitas numa rusga das autoridades americanas na quinta-feira durante a maior operação num único local implementada até agora sob a campanha anti-imigrantes nacional de Trump.

"Por favor, respeitem as Leis de Imigração do nosso país", publicou o presidente nas redes sociais.

"Os vossos Investimentos são bem-vindos, e encorajamos-vos a trazer LEGALMENTE as vossas pessoas muito inteligentes... O que pedimos em troca é que contratem e treinem Trabalhadores Americanos."

Imagens da rusga mostraram trabalhadores detidos, algemados e com correntes nos tornozelos, a serem colocados num autocarro.

A LG Energy Solution disse que 47 dos seus funcionários tinham sido detidos — 46 sul-coreanos e um indonésio.

A empresa disse também que cerca de 250 dos detidos eram supostamente empregados pelo seu subcontratante, e a maioria deles eram sul-coreanos.

A Coreia do Sul, a quarta maior economia da Ásia, é um importante fabricante automóvel e produtor de eletrónico com múltiplas fábricas nos Estados Unidos.

As suas empresas investiram milhares de milhões de dólares para construir fábricas nos Estados Unidos numa tentativa de aceder ao mercado americano e evitar ameaças tarifárias de Trump.

O Presidente Lee Jae-myung encontrou-se com Trump durante uma visita no mês passado, e Seul prometeu 350 mil milhões de dólares de investimento nos EUA em julho.

Trump prometeu revitalizar o sector manufatureiro dos EUA, ao mesmo tempo que jurou deportar milhões de migrantes indocumentados.

Enquanto alertava os investidores a cumprir a lei, Trump pareceu reconhecer uma deficiência de competências na força de trabalho doméstica.

"O ICE estava a fazer o correto porque eles estavam aqui ilegalmente", disse ele sobre a rusga da Imigração e Alfândega que tensionou as relações com a Coreia do Sul.

"Mas temos de encontrar uma solução onde trazemos extras para que o nosso povo possa ser treinado para que possa fazê-lo sozinho."

Seul disse no domingo que as negociações para garantir a libertação dos trabalhadores detidos tinham sido concluídas e que eles seriam libertados em breve e transportados de avião para casa.

"A prioridade imediata agora é a rápida libertação tanto dos nossos funcionários da LG Energy Solution como das nossas empresas parceiras", disse aos jornalistas o executivo da empresa Kim Ki-soo antes de embarcar num avião para a Geórgia.

A Hyundai disse que nenhum dos detidos são seus funcionários.

