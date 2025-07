O embaixador dos EUA na Türkiye e enviado especial para a Síria, Tom Barrack, afirmou que uma reunião entre autoridades sírias e israelitas em Paris resultou em progressos no sentido do diálogo e redução da tensão após a recente violência no sul da Síria.

“Reuni-me esta noite com os sírios e israelitas em Paris. O nosso objectivo era o diálogo e a redução da tensão, e foi precisamente isso que conseguimos”, afirmou Barrack numa breve declaração no X.

“Todas as partes reiteraram o seu compromisso em continuar estes esforços.”

Não houve confirmação imediata por parte da Síria ou de Israel.

No entanto, relatos da mídia indicaram que o Ministro de Assuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Asaad al Shaibani, participariam das negociações.

Conflitos mortais em Sweida

O porta-voz adjunto do Departamento de Estado dos EUA, Tommy Pigott, confirmou durante uma colectiva de imprensa que Barrack e o Secretário de Estado, Marco Rubio, estiveram em contacto com ambos os lados durante vários dias antes da reunião em Paris.

“A Síria está num momento crítico e esperamos que o governo sírio lidere essas medidas”, disse Pigott.

As tensões entre a Síria e Israel aumentaram desde 13 de julho, quando eclodiram confrontos entre tribos árabes beduínas e facções drusas na província de Sweida, no sul do país.

A violência aumentou rapidamente, levando a ataques aéreos israelitas contra instalações e infraestruturas militares sírias, incluindo Damasco.

Israel alegou que os ataques tinham como objectivo proteger as comunidades drusas, embora os líderes drusos na Síria tenham rejeitado publicamente a interferência estrangeira.

Um cessar-fogo foi alcançado no sábado.