Os Presidentes do Irão e da Rússia discutiram o programa nuclear de Teerão, enquanto as potências europeias ameaçam reimpor sanções a Teerão devido ao acordo moribundo de 2015.
O Reino Unido, a França e a Alemanha ameaçaram acionar um “mecanismo de reversão” para reintroduzir as sanções da ONU que foram levantadas sob o acordo, a menos que o Irão concorde em restringir o seu enriquecimento de urânio e restaurar a cooperação com os inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).
O Irão realizará conversações com o trio europeu em Genebra na terça-feira, informou a mídia estatal iraniana.
O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, manteve uma conversa telefónica com o Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, informou o Kremlin na segunda-feira, na qual os dois “abordaram a situação em torno do programa nuclear do Irão”.
A presidência iraniana disse que Pezeshkian agradeceu a Putin por apoiar o “direito ao enriquecimento” de Teerão e disse que o Irão “não está buscando e nunca buscará construir armas nucleares”.
Os dois países reforçaram os laços políticos, militares e económicos durante a ofensiva militar da Rússia na Ucrânia.
O Irão tem buscado regularmente coordenar sua posição com a Rússia e a China antes das negociações nucleares importantes com os Estados Unidos e a Europa durante o impasse actual.
O jornal russo Kommersant noticiou na segunda-feira que Moscovo se opôs à ideia de sanções “snapback”.
“As ameaças do Reino Unido, Alemanha e França de activar o mecanismo para reintroduzir sanções da ONU anteriormente suspensas contra o Irão são um factor desestabilizador grave”, citou o jornal a declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
A Rússia é parte do Plano de Ação Conjunto Global de 2015, ou JCPOA, que proporcionou ao Irão o alívio das sanções em troca de restrições ao seu programa nuclear.
Teerão contesta a legalidade da invocação da cláusula de snapback do tratado, acusando os europeus de não honrarem os seus próprios compromissos no âmbito do acordo.
O Irão suspendeu a cooperação com a agência nuclear das Nações Unidas após uma guerra de 12 dias com Israel no início deste ano, com Teerão a apontar o fracasso da AIEA em condenar os ataques israelitas e norte-americanos às suas instalações nucleares.