Os Presidentes do Irão e da Rússia discutiram o programa nuclear de Teerão, enquanto as potências europeias ameaçam reimpor sanções a Teerão devido ao acordo moribundo de 2015.

O Reino Unido, a França e a Alemanha ameaçaram acionar um “mecanismo de reversão” para reintroduzir as sanções da ONU que foram levantadas sob o acordo, a menos que o Irão concorde em restringir o seu enriquecimento de urânio e restaurar a cooperação com os inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

O Irão realizará conversações com o trio europeu em Genebra na terça-feira, informou a mídia estatal iraniana.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, manteve uma conversa telefónica com o Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, informou o Kremlin na segunda-feira, na qual os dois “abordaram a situação em torno do programa nuclear do Irão”.

A presidência iraniana disse que Pezeshkian agradeceu a Putin por apoiar o “direito ao enriquecimento” de Teerão e disse que o Irão “não está buscando e nunca buscará construir armas nucleares”.

Os dois países reforçaram os laços políticos, militares e económicos durante a ofensiva militar da Rússia na Ucrânia.