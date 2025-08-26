POLÍTICA
Moscovo e Teerão discutem o programa nuclear do Irão
As negociações entre Moscovo e Teerão ocorrem num momento em que o Reino Unido, a França e a Alemanha ameaçam reimpor as sanções da ONU, a menos que o Irão reduza o enriquecimento de urânio.
O Irão realizará conversações com o trio europeu em Genebra na terça-feira. / AA
26 de agosto de 2025

Os Presidentes do Irão e da Rússia discutiram o programa nuclear de Teerão, enquanto as potências europeias ameaçam reimpor sanções a Teerão devido ao acordo moribundo de 2015.

O Reino Unido, a França e a Alemanha ameaçaram acionar um “mecanismo de reversão” para reintroduzir as sanções da ONU que foram levantadas sob o acordo, a menos que o Irão concorde em restringir o seu enriquecimento de urânio e restaurar a cooperação com os inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

O Irão realizará conversações com o trio europeu em Genebra na terça-feira, informou a mídia estatal iraniana.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, manteve uma conversa telefónica com o Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, informou o Kremlin na segunda-feira, na qual os dois “abordaram a situação em torno do programa nuclear do Irão”.

A presidência iraniana disse que Pezeshkian agradeceu a Putin por apoiar o “direito ao enriquecimento” de Teerão e disse que o Irão “não está buscando e nunca buscará construir armas nucleares”.

Os dois países reforçaram os laços políticos, militares e económicos durante a ofensiva militar da Rússia na Ucrânia.

O Irão tem buscado regularmente coordenar sua posição com a Rússia e a China antes das negociações nucleares importantes com os Estados Unidos e a Europa durante o impasse actual.

O jornal russo Kommersant noticiou na segunda-feira que Moscovo se opôs à ideia de sanções “snapback”.

“As ameaças do Reino Unido, Alemanha e França de activar o mecanismo para reintroduzir sanções da ONU anteriormente suspensas contra o Irão são um factor desestabilizador grave”, citou o jornal a declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A Rússia é parte do Plano de Ação Conjunto Global de 2015, ou JCPOA, que proporcionou ao Irão o alívio das sanções em troca de restrições ao seu programa nuclear.

Teerão contesta a legalidade da invocação da cláusula de snapback do tratado, acusando os europeus de não honrarem os seus próprios compromissos no âmbito do acordo.

O Irão suspendeu a cooperação com a agência nuclear das Nações Unidas após uma guerra de 12 dias com Israel no início deste ano, com Teerão a apontar o fracasso da AIEA em condenar os ataques israelitas e norte-americanos às suas instalações nucleares.

