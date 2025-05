A luta das mulheres palestinianas em Gaza continua enquanto elas enfrentam desafios para proteger as suas famílias.

Elas representam uma percentagem significativa dos 111.852 feridos.

Além disso, 70% das 14.222 pessoas desaparecidas em Gaza até 18 de janeiro eram mulheres e crianças. Mais de 2 milhões de palestinianos, metade deles mulheres, foram deslocados à força, buscando refúgio em tendas improvisadas ou nos escombros das suas casas destruídas. Muitas foram presas e submetidas a tortura e negligência médica.

Gravidez sob cerco

Até 21 de janeiro, em Gaza viviam aproximadamente 60.000 mulheres grávidas, muitas em risco devido ao colapso dos serviços de saúde.

Um relatório da Human Rights Watch sobre a Palestina em 2024 confirmou que a destruição do sistema de saúde de Gaza deixou as mulheres grávidas sem cuidados médicos essenciais, aumentando o risco de complicações antes, durante e após o parto.

Especialistas da ONU alertaram para um aumento de 300% nos abortos espontâneos em Gaza. Em 7 de outubro de 2024, o Fundo de População das Nações Unidas estimou que 155.000 mulheres grávidas e lactantes em Gaza enfrentavam fome extrema, incluindo 64.300 em condições catastróficas.

Sustentando as famílias enquanto se passa fome

Com milhares de homens mortos ou presos, as mulheres de Gaza foram forçadas a assumir total responsabilidade pelas suas famílias. A destruição de 88% da infraestrutura, incluindo casas, escolas e instituições vitais, deixou poucas oportunidades para a recuperação económica. Até janeiro de 2025, 13.901 mulheres tinham perdido os seus maridos. Muitas outras ficaram sozinhas para cuidar dos seus filhos após a prisão dos seus esposos pelas forças israelitas.

Com a economia de Gaza em ruínas e a ajuda humanitária cortada, as mulheres palestinianas recorreram a medidas desesperadas para sobreviver. Para combater a fome, elas preparam pão com ração animal, cozinharam com ervas selvagens e reduziram drasticamente a sua ingestão de alimentos para priorizar a nutrição dos seus filhos.

Algumas enviaram os seus filhos para trabalhar, arriscando a sua educação, enquanto outras racionaram alimentos enlatados para suportar o jejum durante o mês sagrado do Ramadão.

Mães de luto

Até 21 de janeiro, milhares de mães palestinianas perderam no total 17.861 filhos, deixando-as em profundo sofrimento psicológico. Embora os bombardeamentos tenham cessado, o luto permanece.

As mães de Gaza vivem com "pesadelos persistentes, depressão profunda e a agonia diária de cuidar dos filhos sobreviventes enquanto lamentam os que perderam", segundo um relatório do Escritório Central de Estatísticas Palestiniano.

Estimativas da ONU indicam que, em média, 15 crianças por dia sofreram deficiências que alteraram as suas vidas durante a guerra, totalizando 7.065 com incapacidades permanentes, incluindo amputações, cegueira e surdez. Com o sistema de saúde em colapso, as suas mães assumem a responsabilidade total pelos seus cuidados.

Sem-abrigo e deslocadas

As mulheres em Gaza agora enfrentam outra luta – sobreviver sem abrigo. Guimond, representante da ONU, relatou que, até julho de 2024, 1 milhão de mulheres e meninas perderam as suas casas. Muitas continuam a viver em tendas improvisadas, enquanto outras permanecem em edifícios parcialmente destruídos e inseguros, correndo riscos constantes.

No domingo, Israel anunciou que bloquearia a ajuda humanitária a Gaza, agravando ainda mais a crise.

Um cessar-fogo e um acordo de troca de reféns estão em vigor em Gaza desde 19 de janeiro, interrompendo a guerra brutal de Israel, que matou mais de 48.400 palestinianos, a maioria mulheres e crianças, e deixou o enclave em ruínas.

O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão em novembro contra o Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um processo por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua campanha militar.