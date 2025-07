Dezasseis soldados israelitas suicidaram-se desde o início de 2025, aumentando o número total de suicídios nas forças armadas para 54 desde que o genocídio em Gaza começou em outubro de 2023, segundo a emissora pública israelita KAN.

O relatório disse que os números mais recentes incluem 8 soldados em serviço ativo, 7 reservistas e 1 soldado de carreira. Em 2024, 21 soldados morreram por suicídio, e em 2023, o número foi de 17.

A emissora afirmou um aumento notável nas taxas de suicídio entre os reservistas, que foram intensamente destacados em Gaza para a invasão terrestre israelita.

Além disso, quase 3.770 soldados foram diagnosticados com perturbação de estresse pós-traumático (PSPT), relatou a KAN.

Dos 19.000 soldados feridos desde que a carnificina começou, cerca de 10.000 estão a enfrentar sintomas psicológicos e estão a receber cuidados através do departamento de reabilitação do Ministério da Defesa, acrescentou a emissora.

O exército israelita tem realizado trabalhos para promover a resistência psicológica e está a encaminhar veteranos de combate para psicólogos militares numa tentativa de confrontar o que os oficiais estão a chamar de "fenómeno preocupante".

No início do dia, o jornal Yedioth Ahronoth, citando uma declaração militar, disse que Ariel Meir Taman, um soldado reservista, foi encontrado morto em sua casa na noite de domingo, no sul de Israel.

Foi aberta uma investigação militar para identificar a causa da morte, já que suspeita-se que o soldado tenha tirado a própria vida, informou o jornal.

Segundo os dados militares, 895 soldados israelitas foram reportados como mortos e 6.134 feridos desde o início da carnificina em Gaza. O exército enfrenta acusações domésticas de ocultar perdas mais elevadas.

Genocídio

Israel matou quase 60.000 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, no seu genocídio na Gaza sitiada.

Cerca de 11.000 palestinianos receiam estar enterrados sob os escombros de casas aniquiladas, segundo a agência noticiosa oficial palestiniana WAFA.

Especialistas, contudo, defendem que o número real de mortos excede significativamente o que as autoridades de Gaza reportaram, estimando que possa rondar os 200.000.

Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave bloqueado a ruínas, e praticamente deslocou toda a sua população.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção para o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um processo por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.