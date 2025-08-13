O Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, criticou o papel de Israel nos recentes conflitos em Sweida, na Síria, sublinhando as preocupações da Türkiye relativamente à interferência externa nos assuntos sírios.
“Um dos principais actores por detrás deste quadro negro (dos acontecimentos de Suwayda) acabou por ser Israel”, afirmou Fidan durante uma conferência de imprensa conjunta com o Ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, Asaad Hassan al Shaibani, em Ancara, na quarta-feira.
Fidan sublinhou igualmente a visão da Türkiye para uma Síria pós-conflito: "A nova Síria deve ser uma Síria onde todos os povos, crenças e culturas sejam preservados e possam viver juntos. Enquanto Türkiye, estamos a fazer as nossas recomendações nesse sentido".
Fidan avisou que Ancara está a assistir a uma evolução que não pode continuar a tolerar.
“Os membros terroristas do YPG não saíram da Síria; não julguem que não vemos isso”, afirmou.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros apelou ao YPG para que ponham imediatamente termo à ameaça que representam para a Türkiye e para a região, instando-os, bem como aos seus recrutas estrangeiros, a abandonarem sem demora o território sírio.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Asaad al Shaibani, destacou as intervenções estrangeiras em curso na Síria, descrevendo algumas como “diretas e destinadas a enfraquecer o Estado sírio e a criar uma divisão frágil”.
Asaad al Shaibani afirmou ainda que a comunidade drusa continua a ser parte integrante da sociedade síria, rejeitando as afirmações israelitas que sugerem o contrário.
“Não há qualquer intenção de os excluir (comunidade drusa) de forma alguma”, afirmou. “O que aconteceu em Sweida foi instigado por Israel para semear a discórdia sectária na região”, acrescentou.
“Partilhamos muitos interesses e ameaças comuns com a Türkiye e alertamos para a necessidade de não apoiar o caos na Síria”, acrescentou.
Al Shaibani disse que considerava a “Conferência de Hasakah”, realizada pelos componentes do nordeste da Síria, uma violação do acordo assinado em 10 de março com a organização terrorista YPG.
Em 10 de março, a presidência síria anunciou a assinatura de um acordo para a integração das Forças Democráticas Sírias (SDF) nas instituições do Estado, reafirmando a unidade territorial do país e rejeitando qualquer tentativa de divisão.
As SDF são dominadas pelo grupo terrorista YPG, o ramo sírio da organização terrorista PKK.
O governo sírio tem vindo a intensificar os esforços de segurança desde a destituição de Bashar al Assad, no ano passado, após 24 anos no poder.
Assad, líder da Síria durante quase 25 anos, fugiu para a Rússia em dezembro, pondo fim ao regime do Partido Baath, que estava no poder desde 1963.
Uma nova administração de transição liderada pelo Presidente Ahmad al Sharaa foi formada em janeiro.