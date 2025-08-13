O Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, criticou o papel de Israel nos recentes conflitos em Sweida, na Síria, sublinhando as preocupações da Türkiye relativamente à interferência externa nos assuntos sírios.

“Um dos principais actores por detrás deste quadro negro (dos acontecimentos de Suwayda) acabou por ser Israel”, afirmou Fidan durante uma conferência de imprensa conjunta com o Ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, Asaad Hassan al Shaibani, em Ancara, na quarta-feira.

Fidan sublinhou igualmente a visão da Türkiye para uma Síria pós-conflito: "A nova Síria deve ser uma Síria onde todos os povos, crenças e culturas sejam preservados e possam viver juntos. Enquanto Türkiye, estamos a fazer as nossas recomendações nesse sentido".

Fidan avisou que Ancara está a assistir a uma evolução que não pode continuar a tolerar.

“Os membros terroristas do YPG não saíram da Síria; não julguem que não vemos isso”, afirmou.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros apelou ao YPG para que ponham imediatamente termo à ameaça que representam para a Türkiye e para a região, instando-os, bem como aos seus recrutas estrangeiros, a abandonarem sem demora o território sírio.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Asaad al Shaibani, destacou as intervenções estrangeiras em curso na Síria, descrevendo algumas como “diretas e destinadas a enfraquecer o Estado sírio e a criar uma divisão frágil”.

Asaad al Shaibani afirmou ainda que a comunidade drusa continua a ser parte integrante da sociedade síria, rejeitando as afirmações israelitas que sugerem o contrário.