A Türkiye espera receber o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com a presença do Presidente dos EUA, Donald Trump, e do Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, na próxima ronda de negociações de paz, disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan.

“Acreditamos que a primeira e a segunda negociações realizadas em Istambul poderão ser coroadas por uma reunião organizada pelo Presidente Erdogan, reunindo o Presidente Trump, o Presidente Putin e o Presidente Zelensky”, disse Fidan na sexta-feira, numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo ucraniano, Andriy Sybiha.

As negociações de paz entre Moscovo e Kiev, realizadas em Istambul no dia 16 de maio, acrescentaram uma “nova dimensão” à procura de uma solução diplomática, disse ainda Fidan.

Sublinhando que a conclusão do acordo de troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia, alcançado em Istambul, demonstrou que as negociações de paz podem produzir resultados concretos, Fidan manifestou o desejo de Ancara de manter a dinâmica alcançada em Istambul.

Referindo-se a "encruzilhadas críticas" na actual guerra entre a Rússia e a Ucrânia e apontando para as conversações de paz em Istambul, a 16 de maio, Fidan disse que há dois caminhos pela frente.

“Ou toleraremos a continuação desta guerra (Moscovo-Kiev) ou alcançaremos uma paz duradoura ainda este ano”, observou, sublinhando o desejo de Ancara de alcançar uma “paz justa e duradoura” através do diálogo.

A guerra na Ucrânia levantou certas questões sobre a arquitetura de segurança europeia, disse Fidan, acrescentando que a tomada de posse de Trump em janeiro trouxe uma nova equação que causa incertezas nas relações entre a Europa e os EUA.

“Mas, como Türkiye, sempre mantivemos o seguinte foco: as cidades destruídas na guerra são cidades ucranianas; as pessoas que morreram são soldados ucranianos. Por isso, precisamos de travar o impacto devastador causado por esta guerra o mais rapidamente possível”, disse.

Esforços da Türkiye para uma paz duradoura

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia falou por telefone na quarta-feira com o Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para discutir possíveis conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul, Türkiye.

Lavrov tinha dito anteriormente que a Rússia propôs a realização da segunda ronda de negociações com a Ucrânia a 2 de junho em Istambul.

O Presidente da Türkiye também manifestou a esperança de que as negociações sejam retomadas em Istambul.

Em resposta à oferta da Rússia, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, confirmou que Kiev está disposto a continuar as negociações de paz com a Rússia em Istambul. No entanto, sublinhou que Moscovo deve apresentar o seu memorando com propostas de cessar-fogo com antecedência, conforme acordado anteriormente.

Em 16 de maio, a Rússia e a Ucrânia realizaram as suas primeiras negociações diretas em três anos em Istambul, onde as duas partes acordaram numa troca de prisioneiros em grande escala, envolvendo um total de 1.000 pessoas de cada lado.

Ambas as partes, durante as negociações facilitadas pela Türkiye, concordaram também em prosseguir as negociações para uma trégua.