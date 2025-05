O Diretor das Comunicações da Presidência da Türkiye, Fahrettin Altun, dirigiu-se à comunidade turco-americana por mensagem de vídeo durante o 42º Desfile do Dia da Türkiye, realizado em Nova Iorque, destacando o valor simbólico do evento para a Türkiye e a diáspora turca.

O desfile e os eventos associados foram organizados sob a coordenação da Direção das Comunicações e contaram com ampla participação não apenas da comunidade turco-americana, mas também de representantes da República Turca do Chipre do Norte (RTCN), do Azerbaijão e do mundo turco em geral.

Altun descreveu o evento como um símbolo significativo de unidade, solidariedade e amizade.

“Este evento não é apenas um desfile, mas também um compartilhamento do património histórico, da riqueza cultural e da visão poderosa da Türkiye com o mundo”, afirmou.

Relações estratégicas entre a Türkiye e EUA

Elogiando o papel da diáspora, Altun enfatizou que cada participante representa um “diplomata cidadão” representando os princípios e a identidade da Türkiye no estrangeiro.

“Os momentos em que a nossa bandeira com a estrela e o quarto crescente se eleva no céu ganham ainda mais significado com a vossa participação e esforços”, disse.

“Com as vossas conquistas na sociedade civil, no mundo científico, no empreendedorismo, nos desportos, na cultura e nas artes, vocês assumem não apenas a vossa presença individual, mas também a forte representação da nossa nação.”

Altun destacou a parceria estratégica de longa data entre a Türkiye e os Estados Unidos, fundamentada na aliança da NATO e na cooperação em diversos setores.

“Esta parceria desempenha um papel importante não apenas na defesa, mas também na garantia da estabilidade regional e na construção da paz global”, afirmou.

Reconhecendo que ocasionalmente surgem diferenças de opinião, Altun disse que a Türkiye continua comprometida em avançar no relacionamento bilateral com base no respeito mútuo, no diálogo construtivo e nos interesses partilhados.

Ele também apontou para a ampliação dos laços no comércio, investimento e inovação, destacando o crescente impulso nos esforços de diplomacia educacional e cultural entre os dois países.

Estas parcerias, acrescentou, servem para construir pontes duradouras de amizade e fortalecer os laços sociais.

Política externa baseada em princípios e na justiça global

Abordando questões internacionais mais amplas, Altun enfatizou a necessidade de uma base global fundamentada na justiça e na equidade.

“Estamos a viver um período em que muitas questões que abalam o equilíbrio global precisam ser abordadas de forma clara e justa”, disse.

Ele citou as guerras na Ucrânia, as crescentes tensões entre o Paquistão e a Índia e os ataques de Israel em Gaza como sinais da fragilidade do sistema internacional.

“Somos uma nação que não permanece em silêncio diante de tragédias humanitárias, onde quer que ocorram”, afirmou Altun.

“Como uma potência estabilizadora, sempre defendemos a justiça e os oprimidos, e continuaremos com essa postura.”

Ele acrescentou que o fim da guerra civil na Síria e o estabelecimento de uma administração de transição representando uma Síria livre seriam bem-vindos para a paz regional e global.

A Türkiye, observou, tem apoiado consistentemente a integridade territorial, a segurança e a estabilidade da Síria.

Combatendo padrões duplos e extremismo

Altun também chamou a atenção para os padrões duplos enfrentados pela Türkiye na arena internacional, particularmente nos esforços de combate ao terrorismo.

“Não se deve esquecer que o terreno que as organizações terroristas que visam o nosso país e a geografia próxima têm tentado manter durante anos constitui uma séria ameaça não só para a nossa região, mas também para a segurança mundial”, afirmou.

Esta realidade, acrescentou, reforça a verdade de que a paz, a justiça e a estabilidade só podem ser alcançadas através de uma posição baseada em princípios e coerente.

Altun alertou ainda para o aumento da islamofobia, da xenofobia e da legitimação do ódio através do discurso político e mediático.

A desinformação continua a ser uma das ameaças globais mais prementes.

“Nesta atmosfera caótica, a unidade e a solidariedade da comunidade turco-americana são certamente muito valiosas”, concluiu Altun.