O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, participou na segunda-feira em eventos organizados pela Fundação dos Arqueiros em Ahlat, Bitlis, para comemorar o 954º aniversário da Vitória de Manziquerta (Malazgirt).

Nas suas palavras iniciais, Erdogan disse que a vitória foi um ponto de viragem significativo que determinou o destino da Türkiye. "A Vitória de Manziquerta (Malazgirt), conquistada há exatamente 954 anos, em 26 de agosto de 1071, sob a liderança do Sultão Alp Arslan, mudou o rumo da nossa história", disse o Presidente turco.

"Com esta vitória, a nação turca demonstrou a sua vontade de fazer da Anatólia a sua pátria eterna e lançou os alicerces da sua existência profundamente enraizada que perdura há mil anos."

Em 26 de agosto de 1071, os Seljúcidas derrotaram as maiores forças bizantinas, abrindo a Anatólia ao domínio turco duradouro.

O aniversário desta batalha, que simboliza a resistência turca, alinha-se com a iniciativa da Türkiye livre de terror, destinada a eliminar a ameaça do PKK, que assola regiões há muito tempo, onde os Seljúcidas outrora se preparavam para a batalha.