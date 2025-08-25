O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, participou na segunda-feira em eventos organizados pela Fundação dos Arqueiros em Ahlat, Bitlis, para comemorar o 954º aniversário da Vitória de Manziquerta (Malazgirt).
Nas suas palavras iniciais, Erdogan disse que a vitória foi um ponto de viragem significativo que determinou o destino da Türkiye. "A Vitória de Manziquerta (Malazgirt), conquistada há exatamente 954 anos, em 26 de agosto de 1071, sob a liderança do Sultão Alp Arslan, mudou o rumo da nossa história", disse o Presidente turco.
"Com esta vitória, a nação turca demonstrou a sua vontade de fazer da Anatólia a sua pátria eterna e lançou os alicerces da sua existência profundamente enraizada que perdura há mil anos."
Em 26 de agosto de 1071, os Seljúcidas derrotaram as maiores forças bizantinas, abrindo a Anatólia ao domínio turco duradouro.
O aniversário desta batalha, que simboliza a resistência turca, alinha-se com a iniciativa da Türkiye livre de terror, destinada a eliminar a ameaça do PKK, que assola regiões há muito tempo, onde os Seljúcidas outrora se preparavam para a batalha.
"Hoje, o nosso dever mais importante é manter vivo o espírito de Manziquerta (Malazgirt) e transmitir este legado sagrado às gerações futuras. Porque Manziquerta não foi apenas uma batalha, mas o símbolo da irmandade milenar da nossa nação, do amor à pátria e da vontade de coexistir", disse o Presidente Erdogan.
Na segunda-feira, Erdogan também presidiu a uma reunião do Conselho de Ministros em Ahlat, província de Bitlis, num complexo presidencial recentemente inaugurado, o primeiro gabinete presidencial moderno fora de Ancara.
Ahlat serviu como ponto de partida do exército seljúcida antes da Batalha de Manziquerta (Malazgirt), localizada na atual província de Mus.
"Nesta ocasião, estendo as minhas mais sinceras felicitações à nossa nobre nação no aniversário da Vitória de Manziquerta (Malazgirt) de 26 de agosto", disse Erdogan.
Batalhas-chave da Guerra da Independência tiveram lugar em agosto, valendo ao mês o título informal de "mês das vitórias", sendo 30 de agosto oficialmente celebrado como Dia da Vitória no país.