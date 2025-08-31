As forças armadas da Türkiye estão mais fortes do que estavam há nove anos, quando o país derrotou uma tentativa de golpe, disse o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan no sábado.

As Forças Armadas turcas têm agora maiores capacidades de dissuasão, afirmou Erdogan na Cerimónia de Formatura e Entrega de Bandeira das Escolas de Guerra da Universidade de Defesa Nacional na capital, Ancara.

Disse que continuarão a apoiar o Exército turco em termos de pessoal, treino, equipamento e capacidades tecnológicas.

"Apenas esta semana, fizemos entregas muito importantes na empresa fabricante de defesa turca (ASELSAN)".

"Entregámos os sistemas Steel Dome, constituídos por 47 veículos, ao nosso exército. No TEKNOFEST Pátria Azul, testemunhámos de perto a nossa força naval", afirmou Erdogan.