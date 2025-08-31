TÜRKİYE
Presidente Erdogan: Forças armadas da Türkiye tornaram-se mais fortes em uma década
O Presidente Erdogan promete continuar a apoiar o Exército turco em termos de pessoal, treino, equipamento e capacidades tecnológicas.
O Presidente Erdogan discursa no Concerto Especial do Dia da Vitória, realizado no Complexo Presidencial, na Türkiye. / AA
31 de agosto de 2025

As forças armadas da Türkiye estão mais fortes do que estavam há nove anos, quando o país derrotou uma tentativa de golpe, disse o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan no sábado.

As Forças Armadas turcas têm agora maiores capacidades de dissuasão, afirmou Erdogan na Cerimónia de Formatura e Entrega de Bandeira das Escolas de Guerra da Universidade de Defesa Nacional na capital, Ancara.

Disse que continuarão a apoiar o Exército turco em termos de pessoal, treino, equipamento e capacidades tecnológicas.

"Apenas esta semana, fizemos entregas muito importantes na empresa fabricante de defesa turca (ASELSAN)".

"Entregámos os sistemas Steel Dome, constituídos por 47 veículos, ao nosso exército. No TEKNOFEST Pátria Azul, testemunhámos de perto a nossa força naval", afirmou Erdogan.

Laços fortes

Destacando a cooperação militar com a Síria desde a destituição do regime Assad em dezembro de 2024, Erdogan disse que a Türkiye está a expandir a sua cooperação com a vizinha Síria num amplo espectro, incluindo treino militar.

"Acredito que os laços fortes que o pessoal militar visitante estabeleceu com o nosso país e nação terão um lugar significativo no nosso futuro partilhado.

"Manteremos sempre o contacto com eles", acrescentou o presidente turco, expressando esperança em projetos conjuntos no futuro.

A tentativa de golpe militar derrotada de 2016, na qual 253 pessoas foram mortas e 2.734 ficaram feridas, foi orquestrada pela organização terrorista FETO.

