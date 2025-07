Um cidadão norte-americano condenado a décadas de prisão depois de ter matado um menino palestiniano-americano e ferido a sua mãe na sequência da carnificina de Israel em Gaza morreu.

Joseph Czuba morreu na quinta-feira sob custódia no estado de Illinois, nos EUA, noticiou o Chicago Sun-Times, citando o Gabinete do Xerife do Condado de Will. A agência policial não respondeu a uma chamada solicitando comentários sobre a morte.

Ahmed Rehab, director executivo do escritório de Chicago do Conselho de Relações Americano-Islâmicas, disse numa declaração no sábado que "este assassino depravado morreu, mas o ódio ainda continua presente e forte."

Há três meses, Czuba foi condenado a 53 anos de prisão pelo ataque.

Foi considerado culpado em fevereiro de homicídio, tentativa de homicídio e acusações de crime de ódio pela morte de Wadee Alfayoume e pelo ferimento da mãe do menino, Hanan Shaheen.

Czuba, de 73 anos, visou-os em outubro de 2023 devido à sua fé islâmica e como resposta à guerra israelita em Gaza, que havia começado dias antes.

Testemunho angustiante num crime angustiante

As provas no julgamento incluíram testemunho angustiante de Shaheen e a sua chamada desesperada para o 112, juntamente com fotografias sangrentas da cena do crime e vídeo policial. Os jurados deliberaram por menos de 90 minutos antes de entregar um veredicto.

A família estava a arrendar quartos na casa de Czuba em Plainfield, cerca de 64 quilómetros de Chicago, quando o ataque aconteceu.

Central ao caso da acusação foi o testemunho angustiante da mãe do menino, que disse que Czuba a atacou antes de se dirigir ao seu filho, insistindo que tinham de partir porque eram muçulmanos.

Os procuradores também reproduziram a chamada para o 112 e mostraram filmagens policiais. A esposa de Czuba, Mary, de quem se divorciou, entretanto, também testemunhou pela acusação, dizendo que ele se havia agitado com a carnificina israelita em Gaza, que havia começado dias antes do crime.

A polícia disse que Czuba puxou uma faca de um suporte no cinto e esfaqueou o menino 26 vezes, deixando a faca no corpo da criança. Algumas das fotografias sangrentas da cena do crime eram tão explícitas que o juiz concordou em virar os ecrãs de televisão que as mostravam para longe da audiência, que incluía familiares de Wadee.

O ataque renovou os receios de discriminação anti-muçulmana e atingiu particularmente forte em Plainfield e nos subúrbios circundantes, que têm uma grande comunidade palestiniana e estabelecida. O funeral de Wadee atraiu multidões de pessoas, e os funcionários de Plainfield dedicaram um parque infantil em sua homenagem.