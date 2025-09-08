ECONOMIA & NEGÓCIOS
Agência chinesa atribui classificação “AAA” à gigante petrolífera russa Gazprom
A classificação "AAA" com perspetiva estável surge poucos dias depois da Rússia e China terem dado o seu crédito ao oleoduto Power of Siberia 2.

(ARQUIVO) Vista do logotipo da Gazprom instalado no telhado de um edifício em São Petersburgo, na Rússia. / Reuters
8 de setembro de 2025

A agência de notação chinesa CSCI Pengyuan atribuiu uma classificação tripla A doméstica à gigante petrolífera russa Gazprom, que está na lista negra dos EUA, na sexta-feira, enquanto os meios de comunicação noticiavam que Pequim se preparava para reabrir o seu mercado obrigacionista doméstico às principais empresas energéticas russas.

"A classificação da Gazprom reflete a sua importância estratégica e laços legais com o governo russo", disse a CSCI Pengyuan.

O perfil de crédito da empresa "é sustentado pelo seu forte perfil empresarial como uma das líderes de mercado na indústria global de petróleo e gás e pela sua posição importante no mercado energético da Rússia", acrescentou.

A classificação "AAA" com perspectiva estável surgiu poucos dias depois da Rússia e China terem dado o seu crédito ao oleoduto Power of Siberia 2.

A Gazprom fez o anúncio durante a visita do Presidente russo Vladimir Putin à China na semana passada.

RelacionadoTRT Global - Xi recebe líderes mundiais em Pequim no maior desfile militar da China

No final do mês passado, altos reguladores financeiros chineses disseram aos principais executivos energéticos russos que apoiariam os planos das suas empresas para vender "obrigações panda" em renminbi, noticiou o Financial Times no domingo, citando fontes.

As empresas obtêm tipicamente as classificações de crédito antes de vender obrigações na China.

Contudo, a CSCI Pengyuan citou "altos riscos geopolíticos" associados à Gazprom, que foi sancionada pelos EUA na sequência do início da guerra russo-ucraniana em 2022.

"Sanções e perturbações geopolíticas afetaram adversamente as operações da empresa, levando a um declínio na receita e volume de exportações de gás em 2023", disse a agência de notação.

"À medida que o panorama geopolítico continua a evoluir, persistem incertezas operacionais."

No mês passado, a CSCI Pengyuan também atribuiu uma classificação de crédito "AAA" à Zarubezhneft, uma empresa petrolífera upstream de média escala totalmente detida pela Federação Russa.

