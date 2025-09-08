A agência de notação chinesa CSCI Pengyuan atribuiu uma classificação tripla A doméstica à gigante petrolífera russa Gazprom, que está na lista negra dos EUA, na sexta-feira, enquanto os meios de comunicação noticiavam que Pequim se preparava para reabrir o seu mercado obrigacionista doméstico às principais empresas energéticas russas.

"A classificação da Gazprom reflete a sua importância estratégica e laços legais com o governo russo", disse a CSCI Pengyuan.

O perfil de crédito da empresa "é sustentado pelo seu forte perfil empresarial como uma das líderes de mercado na indústria global de petróleo e gás e pela sua posição importante no mercado energético da Rússia", acrescentou.

A classificação "AAA" com perspectiva estável surgiu poucos dias depois da Rússia e China terem dado o seu crédito ao oleoduto Power of Siberia 2.

A Gazprom fez o anúncio durante a visita do Presidente russo Vladimir Putin à China na semana passada.

No final do mês passado, altos reguladores financeiros chineses disseram aos principais executivos energéticos russos que apoiariam os planos das suas empresas para vender "obrigações panda" em renminbi, noticiou o Financial Times no domingo, citando fontes.