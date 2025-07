O grupo de resistência palestiniano Hamas chamou ao plano israelita de lançar por via aérea ajuda humanitária limitada sobre Gaza sitiada de um "movimento de propaganda enganosa" destinado a branquear a imagem de Israel enquanto continua a impor um bloqueio devastador.

Numa declaração, o grupo acusou Israel de usar lançamentos aéreos de ajuda e os chamados corredores humanitários para "gerir a fome, não acabar com ela", dizendo que a política expõe civis a mais riscos e humilhação em vez de garantir a sua proteção e alívio.

"A única forma de acabar com o crime brutal de fome de Israel em Gaza é parar a agressão, levantar completamente o cerco, e abrir passagens terrestres para garantir a entrega segura e sustentada de ajuda sob mecanismos da ONU", afirma a declaração.

O grupo apelou à pressão internacional continua para acabar com o bloqueio e parar o que descreveu como a "campanha de fome e genocídio" de Israel, alertando o risco de ser enganado pela "propaganda" israelita.

'Pausa humanitária limitada'

Uma chamada "suspensão tática e localizada de operações militares" anunciada por Israel tornou-se efetiva na manhã de domingo em áreas selecionadas de Gaza, afirmou o exército israelita.

A suspensão começou às 10h00 horário local (07h00 GMT) em três áreas-chave de Al-Mawasi, Deir al Balah, e Cidade de Gaza, cobrindo partes do centro, sul e norte de Gaza, disse o porta-voz do exército israelita, segundo o diário Yedioth Ahronoth.

Al-Mawasi é uma faixa de território costeiro arenoso que se estende do sudoeste de Deir al Balah através do oeste de Khan Yunis até ao oeste de Rafah no sul de Gaza. Tornou-se numa zona onde muitos palestinianos deslocados procuraram refúgio.

O anúncio veio horas depois de o Canal 12 de Israel ter noticiado que os principais líderes israelitas, incluindo o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu, o Ministro da Defesa Israel Katz, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros Gideon Saar, tinham concordado com uma pausa humanitária limitada. Não foi fornecido um prazo exato para o fim da suspensão.

Desde 27 de maio, Israel lançou uma iniciativa separada de distribuição de ajuda através da Fundação Humanitária de Gaza (GHF), contornando a ONU e as agências humanitárias internacionais. A medida foi amplamente rejeitada pela comunidade humanitária global. A GHF é apoiada pelos EUA.