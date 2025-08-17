Pelo menos oito pessoas morreram numa inundação repentina no norte da China, relataram os meios de comunicação estatais no domingo, com outras quatro ainda desaparecidas, enquanto a monção da Ásia Oriental continua a desencadear caos atmosférico na segunda maior economia do mundo.

As margens de um rio que atravessa as pradarias da Mongólia Interior transbordaram por volta das 14h00 GMT de sábado, segundo o relatório, arrastando 13 campistas nos arredores da cidade de Bayannur, um importante centro agrícola. Uma pessoa foi resgatada.

A China tem sofrido semanas de tempo extremo desde julho, atingida por chuvas mais intensas do que o habitual, com a monção a estagnar no norte e no sul do país.

Os especialistas meteorológicos associam o padrão em mudança à crise climática, testando os funcionários, enquanto as inundações repentinas deslocam milhares e ameaçam milhares de milhões de dólares em perdas económicas.

Bayannur é uma importante base nacional de produção de cereais e petróleo, bem como um centro de criação e processamento de ovelhas.