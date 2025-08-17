Pelo menos oito pessoas morreram numa inundação repentina no norte da China, relataram os meios de comunicação estatais no domingo, com outras quatro ainda desaparecidas, enquanto a monção da Ásia Oriental continua a desencadear caos atmosférico na segunda maior economia do mundo.
As margens de um rio que atravessa as pradarias da Mongólia Interior transbordaram por volta das 14h00 GMT de sábado, segundo o relatório, arrastando 13 campistas nos arredores da cidade de Bayannur, um importante centro agrícola. Uma pessoa foi resgatada.
A China tem sofrido semanas de tempo extremo desde julho, atingida por chuvas mais intensas do que o habitual, com a monção a estagnar no norte e no sul do país.
Os especialistas meteorológicos associam o padrão em mudança à crise climática, testando os funcionários, enquanto as inundações repentinas deslocam milhares e ameaçam milhares de milhões de dólares em perdas económicas.
Bayannur é uma importante base nacional de produção de cereais e petróleo, bem como um centro de criação e processamento de ovelhas.
Navegação retomada após longa paragem
Uma suspensão da navegação de três meses e meio na província meridional de Hainan terminou no sábado, relataram os meios de comunicação estatais, depois de funcionários dos assuntos agrícolas ordenarem aos navios para estacionarem no porto devido à chuva persistente e intensa.
O dilúvio na Mongólia Interior segue-se a uma chuva torrencial mortal em Pequim — a pouco menos de 1.000 km de distância — no final do mês passado, que matou pelo menos 44 pessoas e forçou a evacuação de mais de 70.000 residentes.
O governo central anunciou na semana passada um novo financiamento de 430 milhões de yuans (US$ 59,9 milhões) para ajuda humanitária, aumentando o total atribuído desde abril para pelo menos 5,8 bilhões de yuans.