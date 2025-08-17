MUNDO
2 min de leitura
Meios de comunicação locais: Inundação repentina mata oito pessoas no norte da China
Um rio transbordou perto de Bayannur, arrastando os campistas, semanas após uma chuva torrencial em Pequim, com os especialistas a culparem os extremos das monções provocados pelo clima.
Meios de comunicação locais: Inundação repentina mata oito pessoas no norte da China
Vista aérea mostra casas e criatórios de peixes inundados após dias de fortes chuvas em Qingyuan, província de Guangdong, na China. / Reuters
17 de agosto de 2025

Pelo menos oito pessoas morreram numa inundação repentina no norte da China, relataram os meios de comunicação estatais no domingo, com outras quatro ainda desaparecidas, enquanto a monção da Ásia Oriental continua a desencadear caos atmosférico na segunda maior economia do mundo.

As margens de um rio que atravessa as pradarias da Mongólia Interior transbordaram por volta das 14h00 GMT de sábado, segundo o relatório, arrastando 13 campistas nos arredores da cidade de Bayannur, um importante centro agrícola. Uma pessoa foi resgatada.

A China tem sofrido semanas de tempo extremo desde julho, atingida por chuvas mais intensas do que o habitual, com a monção a estagnar no norte e no sul do país.

Os especialistas meteorológicos associam o padrão em mudança à crise climática, testando os funcionários, enquanto as inundações repentinas deslocam milhares e ameaçam milhares de milhões de dólares em perdas económicas.

Bayannur é uma importante base nacional de produção de cereais e petróleo, bem como um centro de criação e processamento de ovelhas.

RelacionadoTRT Global - Chuva intensa e inundações deixam 30 mortos na capital da China
Recomendado

Navegação retomada após longa paragem

Uma suspensão da navegação de três meses e meio na província meridional de Hainan terminou no sábado, relataram os meios de comunicação estatais, depois de funcionários dos assuntos agrícolas ordenarem aos navios para estacionarem no porto devido à chuva persistente e intensa.

O dilúvio na Mongólia Interior segue-se a uma chuva torrencial mortal em Pequim — a pouco menos de 1.000 km de distância — no final do mês passado, que matou pelo menos 44 pessoas e forçou a evacuação de mais de 70.000 residentes.

O governo central anunciou na semana passada um novo financiamento de 430 milhões de yuans (US$ 59,9 milhões) para ajuda humanitária, aumentando o total atribuído desde abril para pelo menos 5,8 bilhões de yuans.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us