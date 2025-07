A etapa de Chipre da 6.ª Regata Internacional da Presidência da República começou.

O ínicio da etapa de Chipre Arkın Karpaz Gate Marina da 6ª Regata Internacional da Presidência da República foi em Marmaris.

Para comemorar a importância histórica da Operação de Paz de Chipre e olhar para o futuro com confiança, paz e liberdade, os veleiros que partiram de Marmaris para Chipre no dia 20 de julho terminarão a regata no dia 25 de julho.

Sob os auspícios da Presidência da República, com a contribuição do Ministério da Cultura e Turismo e do Ministério da Juventude e Desporto, em colaboração com a TGA, organizada pelo Clube de Regatas de Mar aberto de Istambul e patrocinada pela DHL Express, 150 atletas competirão ferozmente na segunda etapa da regata, numa rota de 340 milhas.

As regatas, organizadas em memória do 51.º aniversário da Operação de Paz de Chipre, serão um forte símbolo de respeito pela independência e liberdade da República Turca do Norte de Chipre (RTNC), bem como de lealdade à «Pátria Azul».

No final da etapa, a equipa vencedora receberá, pela primeira vez este ano, uma taça especial desenhada pelos alunos da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Artes Criativas e Design Arkın.

Os concorrentes foram recebidos na Baía de Marmaris pelo Governador Nurullah Kaya, pelo Comandante da Zona Marítima Sul, Almirante Rafet Oktar, pelo Comandante da Base Naval de Aksaz, Contra-almirante Neslim Eski, e pelo Presidente do Conselho de Administração do Arkın Group, Erbil Arkın.

O Presidente da Câmara Municipal, Kaya, desejou boa sorte aos concorrentes, desejando que tivessem ventos favoráveis e um mar calmo.

O Presidente do Clube de Regatas de Mar aberto de Istambul, Ekrem Yemlihaoglu, também mencionou que haverá mais uma regata de Marmaris a Karpaz em novembro, afirmando que continuarão a mostrar as suas bandeiras em todo o território da Türkiye.