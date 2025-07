Mais de 20 pessoas foram presas em Londres no dia 5 de julho durante um protesto em apoio à ‘Palestine Action’, quando os manifestantes se reuniram para protestar contra a nova lei que designa o grupo ativista não-violento como uma organização terrorista.

Pela primeira vez, o governo britânico designou um grupo de protesto não-violento como uma organização terrorista. A decisão seguiu-se a uma tentativa legal falhada de última hora em 4 de julho, depois de o Tribunal Superior ter rejeitado uma tentativa de bloquear a proibição sob as leis antiterrorismo.

A partir de 5 de julho, a adesão ou o apoio público à Palestine Action é considerada uma ofensa criminal no Reino Unido, punível com até 14 anos de prisão.

A Polícia Metropolitana confirmou que foram feitas detenções durante um protesto na Praça do Parlamento em Londres e alertou que agiria sobre quaisquer ofensas criminais relacionadas com apoio a organizações proscritas — com múltiplos eventos públicos agendados por Londres.

"O grupo está agora proscrito, e manifestar apoio a eles é considerada uma ofensa criminal", disse num comunicado. "Estão a ser feitas detenções."

Os agentes prenderam mais de 20 pessoas sob suspeita de infrações sob a Lei do Terrorismo de 2000.

Acrescentou ainda: "Há uma série de eventos a decorrer em Londres este fim de semana e qualquer pessoa que comparecer deve estar ciente de que os agentes que vigiarão estes eventos agirão onde ofensas criminais, incluindo aquelas relacionadas com apoio a grupos ou organizações proscritas"

'Draconiano'

Os deputados votaram massivamente a favor da decisão da Ministra do Interior Yvette Cooper de proscrever o grupo sob a Lei do Terrorismo de 2000 em 2 de julho. A Câmara Municipal de Lordes também aprovou a medida.

A medida foi condenada por especialistas da ONU considerando-a como "draconiana", organizações de liberdades civis, figuras culturais, com grupos de direitos alertando que "dá ao Estado carta branca para visar qualquer protesto que considere censurável sem quaisquer constrangimentos legais."

Argumentam que isso estabelece um precedente perigoso ao confundir protesto com terrorismo.

A Palestine Action disse que está a procurar uma "apelação urgente para prevenir um pesadelo distópico, que criminaliza milhares de pessoas da noite para o dia."

Outra audiência judicial está agendada para 21 de julho, onde o grupo solicitará permissão para lançar uma revisão judicial num esforço para anular a ordem.

"Esta decisão consolida a trajetória do Reino Unido para se tornar um Estado policial com pouca tolerância para protestos que desafiam os interesses do Estado", diz Anas Mustapha, Chefe de Advocacia Pública do grupo de direitos CAGE International.

"Apesar da decisão de hoje, a luta continua", acrescentou. "O movimento para parar o genocídio e desmantelar a entidade sionista colonial de colonos de apartheid continuará."

A menos que a revisão seja bem-sucedida, ser membro ou convidar apoio para o grupo que protesta contra o genocídio israelita em Gaza levará uma sentença máxima de até 14 anos de prisão.