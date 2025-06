O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinou vários decretos que confirmam uma importante remodelação militar no país.

Os decretos, publicados na página do Gabinete Presidencial da Ucrânia na terça-feira, confirmam a nomeação de Mykhailo Drapatyi como comandante das Forças Conjuntas do país, bem como a sua demissão do cargo de comandante das Forças Terrestres.

No domingo, Drapatyi apresentou a sua demissão do seu anterior cargo depois de Kiev ter afirmado que um ataque com mísseis russos teve como alvo um centro de treino na região de Dnipropetrovsk, matando 12 militares e ferindo mais de 60.

Um decreto separado assinado por Zelensky aprovou Robert Brovdi como novo comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados, especializadas na guerra de drones, substituindo Vadym Sukharevskyi, que foi nomeado o primeiro titular do cargo em junho do ano passado.

Zelensky demitiu Ihor Skybiuk do cargo de comandante das Forças de Assalto Aéreo, substituindo-o por Oleh Apostol, que foi nomeado vice-comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia em novembro.

O Presidente ucraniano também exonerou Oleksandr Bilous do cargo de vice-comandante da Guarda Nacional da Ucrânia.

Os decretos não apresentaram os motivos das demissões.

Num discurso em vídeo ao final da tarde, Zelensky disse que teve uma reunião detalhada com a liderança militar do país, afirmando que Drapatyi, que também participou na reunião, foi nomeado comandante das Forças Conjuntas do país para que se possa “concentrar a cem por cento na frente de batalha”.

“Quanto ao sistema das Forças Terrestres, especialmente tarefas como a treino, a preparação, as mudanças nos Centros Territoriais de Recrutamento e tudo o que está relacionado com isto - outra pessoa irá tratar disso”, disse Zelensky, sem fornecer mais pormenores.

Explosão na ponte da Crimeia

A decisão foi tomada depois de a Ucrânia ter afirmado ter danificado a ponte de Kerch, que liga a Rússia à península da Crimeia.

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) afirmou ter efectuado uma operação subaquática que danificou a ponte.

Numa declaração no Telegram, o serviço de informações afirmou que a operação subaquática estava a ser preparada há vários meses.

“Os agentes do SBU minaram os pilares deste objecto ilegal. E hoje, sem quaisquer vítimas civis, às 4h44, foi activado o primeiro engenho explosivo”, lê-se no comunicado.

Os suportes submarinos foram gravemente danificados no nível inferior, disseram os serviços secretos ucranianos, acrescentando que utilizaram 1.100 kg de explosivos em equivalente de TNT.

Alegou que a ponte não pode ser reparada.

O chefe do SBU, o tenente-general Vasyl Malysh, supervisionou pessoalmente a operação e coordenou o seu planeamento, afirmou o SBU.

Numa declaração separada, o chefe dos serviços secretos de defesa da Ucrânia, Kyrylo Budanov, afirmou que supervisionou o planeamento da operação de sabotagem e coordenou as acções dos seus participantes.