Os sul-coreanos fizeram longas filas em números recorde para escolher o seu próximo presidente na sexta-feira, o segundo dia de votação antecipada numa sondagem provocada pela desastrosa declaração de lei marcial do ex-líder Yoon Suk-yeol.

O país está a lutar para traçar uma linha sob meses de turbulência política desencadeada pela suspensão do regime civil por parte de Yoon, pela qual foi destituído e afastado do cargo.

Desde então, a democracia do país asiático tem sido liderada por uma sucessão de presidentes interinos sem poder enquanto a sua economia orientada para a exportação se lida com a turbulência comercial no estrangeiro e a procura fraca em casa.

Todas as principais sondagens colocaram o liberal Lee Jae-myung como o favorito na corrida presidencial, com uma sondagem recente da Gallup a mostrar que 49 por cento dos inquiridos o consideravam o melhor candidato.

Atrás dele está o conservador ex-ministro do trabalho Kim Moon-soo do Partido do Poder Popular no governo — o antigo partido de Yoon — com 35 por cento.

Embora o dia das eleições esteja marcado para 3 de junho, aqueles que querem votar antecipadamente podem fazê-lo na quinta e sexta-feira.

Às 8h00 de sexta-feira (23h00 GMT de quinta-feira), um recorde de 21 por cento tinha votado de 44,4 milhões de eleitores registados, disse a Comissão Nacional de Eleições de Seul.

A votação no estrangeiro em particular atingiu um máximo histórico, com quatro em cada cinco dos 1,97 milhões de eleitores elegíveis a depositar os seus votos na semana passada.

'Restaurar a democracia'

Quem quer que suceda a Yoon terá de enfrentar uma recessão económica cada vez mais aprofundada, com as taxas de natalidade mais baixas do mundo e um custo de vida em disparada.

Também terá de navegar num confronto crescente entre superpotências entre os Estados Unidos, o garante tradicional da segurança da Coreia do Sul, e a China, o seu maior parceiro comercial.

Mas os analistas veem a lei marcial como a questão decisiva na corrida presidencial.

Kang Joo-hyun, professor de ciência política na Universidade Feminina Sookmyung, disse à agência noticiosa AFP que a elevada participação "reflete naturalmente o forte desejo do público de restaurar a democracia na Coreia do Sul".

"Os coreanos no estrangeiro... mais do que nunca, sentiram-se compelidos a fazer ouvir as suas vozes através do voto, impulsionados por um sentimento de que os próprios fundamentos da democracia da Coreia do Sul estavam a ser abalados", disse Kang.

Lee perdeu a sua candidatura presidencial de 2022 para Yoon por uma das margens mais pequenas da história sul-coreana, com um dos principais debates a centrar-se em questões de género.

O antigo abandono escolar ascendeu ao estrelato político em parte ao destacar as suas origens humildes.

Prometeu "levar à justiça os elementos responsáveis pela insurreição" se for eleito presidente.

O professor de ciência política da Universidade Nacional de Seul, Kang Won-taek, alertou, no entanto, que os problemas políticos da Coreia do Sul estavam longe de terminar.

"Existe uma possibilidade real de que a turbulência política e as crises que vimos voltem a surgir", afirmou Kang.

Lee, o favorito, tem sido uma "figura central na polarização que alimentou grande parte da instabilidade política do país", disse.

"A menos que adopte uma abordagem marcadamente mais inclusiva à governação, há uma forte probabilidade de que conflitos passados ressurjam novamente."