Uma nova e potencialmente decisiva fase de negociações para encerrar a guerra na Ucrânia começará na sexta-feira, quando o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrará o com seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca – o primeiro encontro presencial entre os dois líderes desde o início do conflito há mais de três anos.

A reunião de alto nível na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, em Anchorage, também será o primeiro diálogo direto entre presidentes em exercício dos EUA e da Rússia desde junho de 2021, quando o então presidente Joe Biden se encontrou com Putin em Genebra.

Para Trump e Putin, o último encontro bilateral ocorreu em Osaka, à margem da Cimeira do G20 em 2019.

Notavelmente ausente estará o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Embora Trump tenha afirmado que pode ligar para Zelensky para uma discussão de acompanhamento dependendo do resultado de sexta-feira, a reunião no Alasca será realizada sem a presença de terceiros – um formato que gerou preocupação em Kiev.

A reunião ocorre após três rondas recentes de negociações diretas renovadas entre Moscovo e Kiev em Istambul – em 16 de maio, 2 de junho e 23 de julho – que resultaram em grandes trocas de prisioneiros e memorandos preliminares delineando as posições de ambas as partes para um futuro acordo de paz.

‘Cinco princípios comuns’

Antes da cimeira, Zelensky envolveu-se numa intensa diplomacia com os EUA e aliados europeus. A sua aparição mais notável foi numa conferência de imprensa em Berlim ao lado do Chanceler alemão Friedrich Merz, após uma videoconferência com Trump e líderes europeus.

Zelensky afirmou que eles concordaram em cinco princípios compartilhados para encerrar a guerra, com um cessar-fogo imediato no topo das prioridades da Ucrânia. Kiev insiste que negociações substanciais com a Rússia só podem começar após a cessação das hostilidades.

Ele também destacou a necessidade de garantias de segurança confiáveis, observando que Trump expressou apoio a tais garantias durante a videoconferência e sinalizou a disposição de Washington em ajudar a fornecê-las.

Sobre disputas territoriais, Zelensky enfatizou que “a questão só pode ser discutida exclusivamente com a Ucrânia” – uma posição que ele afirmou ter o apoio de todos os parceiros – e rejeitou qualquer retirada das forças ucranianas de áreas sob controlo russo.

Zelensky também reiterou que Moscovo não deve ter veto sobre as aspirações da Ucrânia à NATO ou à União Europeia, que se intensificaram desde o início da guerra em fevereiro de 2022.

Defendendo um futuro formato trilateral envolvendo ele próprio, Trump e Putin, o líder ucraniano pediu que as sanções sejam reforçadas caso a Rússia se recuse a aceitar um cessar-fogo no Alasca. “Estes são princípios eficazes, e é importante que funcionem”, afirmou.

‘Expectativas permanecem baixas’ em Kiev