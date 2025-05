Os ataques russos feriram mais de 30 pessoas na Ucrânia durante a noite, informaram as autoridades na sexta-feira, um dia depois de Kiev e Washington terem assinado um acordo histórico sobre minerais.

A Ucrânia espera que o acordo abra caminho para que Washington ofereça garantias de segurança ao país, que continua com a luta contra uma invasão russa há mais de três anos.

“Vinte e nove pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque noturno do inimigo”, na cidade industrial de Zaporíjia, escreveu o governador regional Ivan Fedorov no Telegram, acrescentando que um rapaz de 13 anos estava entre as vítimas do ataque do drone.

“Os russos atingiram as infraestruturas civis da cidade. Edifícios residenciais, uma universidade e uma instalação de infraestruturas foram danificados”, escreveu Fedorov.

Dois homens também ficaram feridos num ataque de um drone russo na região oriental de Dnipro, com incêndios em dois locais, disse o governador Sergiy Lysak no Telegram.

A companhia ferroviária nacional da Ucrânia disse que a sua fábrica de reparação de locomotivas em Zaporíjia foi “sujeita a um ataque” durante a noite, o que provocou um incêndio que durou horas. Não foram registados feridos.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as suas defesas aéreas destruíram 121 drones ucranianos durante a noite, a maioria sobre a Crimeia, a península do Mar Negro que a Rússia anexou em 2014.

O último ataque ocorreu depois de o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ter afirmado que o acordo sobre minerais com os EUA oferecia benefícios “iguais” para ambas as partes, apesar de o acordo não ter incluído garantias de segurança concretas para Kiev.

O líder ucraniano apelou ainda aos aliados do seu país para que aumentem “a pressão sobre a Rússia para a obrigar a ficar calma e continuar com as negociações”.