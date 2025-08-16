O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou que um segundo centro de detenção de imigrantes será construído no estado, de acordo com várias reportagens da mídia.

DeSantis disse na quinta-feira que o seu governo está a abrir o que ele chamou de “Depósito de Deportação” para abrigar imigrantes ilegais detidos pelas autoridades.

“Estamos a autorizar e em breve abriremos este novo centro de detenção, processamento e deportação de imigrantes ilegais aqui no norte da Flórida”, disse numa conferência de imprensa.

O novo centro de detenção de imigrantes ficará localizado na Instituição Correcional Baker, em Sanderson, 265 quilómetros a norte de Orlando, e terá capacidade para abrigar até 1.300 detidos. DeSantis disse que os detidos não ficarão lá indefinidamente.

O anúncio do “Depósito de Deportação” surge cerca de um mês depois de o estado ter aberto um centro de detenção de imigrantes no sul da Flórida, nos Everglades, 40 quilómetros a oeste de Miami, conhecido como “Alligator Alcatraz”.

Repressão mais severa