O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou que um segundo centro de detenção de imigrantes será construído no estado, de acordo com várias reportagens da mídia.
DeSantis disse na quinta-feira que o seu governo está a abrir o que ele chamou de “Depósito de Deportação” para abrigar imigrantes ilegais detidos pelas autoridades.
“Estamos a autorizar e em breve abriremos este novo centro de detenção, processamento e deportação de imigrantes ilegais aqui no norte da Flórida”, disse numa conferência de imprensa.
O novo centro de detenção de imigrantes ficará localizado na Instituição Correcional Baker, em Sanderson, 265 quilómetros a norte de Orlando, e terá capacidade para abrigar até 1.300 detidos. DeSantis disse que os detidos não ficarão lá indefinidamente.
O anúncio do “Depósito de Deportação” surge cerca de um mês depois de o estado ter aberto um centro de detenção de imigrantes no sul da Flórida, nos Everglades, 40 quilómetros a oeste de Miami, conhecido como “Alligator Alcatraz”.
Repressão mais severa
DeSantis elogiou a repressão do seu estado à imigração ilegal como a mais severa dos Estados Unidos.
“Temos protegido a fronteira, aplicado as leis de imigração e removido os estrangeiros ilegais que estão na nossa sociedade, enviando-os de volta para o seu país de origem”, disse. “Fizemos mais neste sentido do que qualquer outro estado, por uma larga margem.”
Até que o novo centro de detenção de imigrantes seja inaugurado, a Flórida continuará a processar migrantes indocumentados no “Alligator Alcatraz”, que pode acomodar até 5.000 detidos.
Na semana passada, um juiz federal suspendeu temporariamente qualquer construção adicional no “Alligator Alcatraz” por duas semanas para evitar possíveis danos ao ecossistema protegido dos Everglades.
No entanto, o governo estadual e federal podem continuar a alojar detidos nesse local até que a ordem seja revogada.
Após a inauguração das instalações nos Everglades no mês passado, DeSantis justificou a abertura do segundo centro de detenção afirmando que a administração do Presidente Donald Trump precisa de capacidade adicional para deter e deportar mais imigrantes.