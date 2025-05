A Türkiye e a Argélia estão determinadas a fortalecer a sua parceria estratégica, especialmente em questões de diplomacia regional, comércio e assuntos humanitários, afirmou o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan.

Após o seu encontro com o Presidente argelino Abdelmadjid Tebboune na segunda-feira, Fidan enfatizou a necessidade de uma conversa mais profunda entre Ancara e Argel.

“A Türkiye e Argélia, têm interesse em aprofundar as nossas discussões sobre questões regionais e desenvolver políticas conjuntas”, disse ele.

Ambos os países partilham uma visão comum sobre vários assuntos globais, incluindo a guerra em andamento em Gaza, observou Fidan.

Posição compartilhada sobre Gaza e solidariedade com a Palestina

Fidan descreveu a situação em Gaza como genocídio e reafirmou o apoio de ambas as nações à Palestina.

“A entrega de ajuda humanitária e o estabelecimento de um cessar-fogo em Gaza continuam a ser as nossas principais prioridades”, afirmou.

“A Türkiye continuará a apoiar firmemente o povo palestiniano irmão. Mais uma vez, agradeço aos nossos irmãos argelinos por defenderem a causa palestina.”

Visita presidencial em preparação

Fidan anunciou que o Presidente Tebboune deverá visitar a Türkiye ainda este ano para a próxima Reunião de Cooperação Estratégica de Alto Nível, que fortalecerá ainda mais as relações bilaterais.

Ele elogiou o crescente papel da Argélia na diplomacia global e na estabilidade regional sob a liderança de Tebboune.

“A Argélia tornou-se um dos garantes da estabilidade nesta região. Estamos satisfeitos em observar o desempenho da Argélia como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU”, disse Fidan.

Ele também destacou o sucesso da Argélia em representar prioridades regionais no cenário global.

Confiança mútua no centro dos laços

Fidan destacou o forte vínculo entre a Türkiye e a Argélia, descrevendo a confiança mútua como a base das relações bilaterais.

“Confiamos na Argélia em todas as questões. A Türkiye também será sempre um amigo confiável da Argélia”, afirmou.

Ele acrescentou que suas discussões com o Ministro dos Negócios Estranegiros da Argélia, Ahmed Attaf, e com o Presidente Tebboune confirmaram que a forte vontade de cooperação está igualmente presente do lado argelino.

Fortalecendo parcerias económicas e estratégicas

Durante a Reunião do Grupo de Planeamento Conjunto na segunda-feira, delegações de ambos os países exploraram oportunidades em diversos setores, incluindo comércio, transporte, saúde e migração.

Fidan destacou o potencial para aumentar o volume de comércio bilateral para 10 mil milhões de dólares, observando que mais de 1.000 empresas turcas já estão a contribuir para a economia e o emprego na Argélia.

“Com os acordos a serem assinados para a promoção mútua de comércio e investimento, aprofundaremos ainda mais nossos laços econômicos”, afirmou Fidan.

Ele também apontou a energia e a defesa como áreas-chave de cooperação:

“A Argélia é um dos nossos principais parceiros em segurança energética. Queremos fortalecer ainda mais a cooperação nesta área e continuar nossa colaboração na indústria de defesa.”