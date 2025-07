O Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, afirmou na quarta-feira que as últimas negociações entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul marcaram mais um passo para o fim da guerra, enfatizando que "cada nova conquista aproxima as partes a um passo da paz".

Numa declaração após a terceira ronda de negociações diretas organizadas pela Türkiye, Fidan salientou que as duas partes concordaram com o intercâmbio mútuo de pelo menos 1.200 prisioneiros de guerra, juntamente com novos passos para o regresso de civis, incluindo crianças.

"Observámos com satisfação que as negociações estão a avançar numa direção mais construtiva e orientada para resultados", disse Fidan, sublinhando o papel da Türkiye enquanto mediador.

Fidan disse que as delegações discutiram medidas concretas para fazer avançar as consultas técnicas sobre um cessar-fogo e concordaram em trabalhar para a formação de grupos de trabalho conjuntos sobre questões políticas, humanitárias e militares.

"Foi colocado mais um tijolo na construção de uma vontade conjunta para uma solução", disse Fidan, afirmando que "As negociações devem ser conduzidas com paciência. O apoio e interesse demonstrados pela comunidade internacional às reuniões de Istambul também refletem o desejo de todos pela paz."

O chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov, disse que Kiev propôs a organização para uma reunião ao nível presidencial até ao final de agosto e agradeceu à Türkiye pela sua facilitação.

A Ucrânia também sinalizou a sua prontidão para um cessar-fogo sem condições prévias.

Do lado russo, o negociador Vladimir Medinsky confirmou a troca de prisioneiros e propôs cessar-fogos de curto prazo para evacuar os feridos e e recuperar os soldados mortos.

O negociador afirmou que Moscovo tinha analisado uma lista de crianças ucranianas a repatriar e que estava aberto a uma quarta ronda de conversações.