Ataque russo contra Ucrânia provoca múltiplas vítimas e danifica edifício governamental
A Rússia lançou uma série de ataques com drones e mísseis em Kiev, matando pelo menos duas pessoas e ferindo 15, atingindo alegadamente edifícios governamentais e residenciais.
Autoridades ucranianas confirmaram vítimas e feridos após o ataque. / AP
7 de setembro de 2025

Um ataque massivo russo com drones e mísseis na capital da Ucrânia no domingo matou pelo menos duas pessoas e fez subir fumo do telhado de um importante edifício governamental.

Repórteres da Associated Press viram uma coluna de fumo sobre o edifício do Conselho de Ministros de Kiev.

A primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, disse que pela primeira vez durante a guerra, um "ataque inimigo" danificou o edifício principal do governo ucraniano.

"Bombeiros a trabalhar para extinguir o incêndio no edifício do governo ucraniano", disse ela.

A Rússia tem até agora evitado atacar edifícios governamentais no centro da cidade. O edifício alberga o Conselho de Ministros da Ucrânia, incluindo os gabinetes dos seus ministros.

A polícia bloqueou o acesso ao local enquanto chegavam carros de bombeiros e ambulâncias. Funcionários ucranianos reportaram duas pessoas mortas e 15 feridas no ataque.

Entre os mortos estava uma criança de um ano, cujo corpo foi recuperado dos escombros pelos socorristas, disse Tymur Tkachenko, chefe da administração da cidade de Kiev.

Destroços de drones russos também atingiram um edifício residencial de nove andares no distrito de Sviatoshynskyi de Kiev e um edifício residencial de quatro andares no distrito de Darnytskyi, segundo o presidente da câmara Vitalii Klitschko.

O ataque de domingo marca o segundo ataque massivo russo com drones e mísseis em Kiev em duas semanas, enquanto as esperanças de conversações de paz continuam a desvanecer-se.

Entretanto, a Ucrânia atacou o oleoduto Druzhba (Amizade) na região russa de Bryansk, disse no domingo o comandante das forças de drones da Ucrânia, Robert Brovdi.

Brovdi publicou no canal de mensagens Telegram que foram infligidos "danos abrangentes por incêndio" no oleoduto.

O oleoduto de trânsito fornece petróleo russo à Hungria e Eslováquia.

