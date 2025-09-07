Um ataque massivo russo com drones e mísseis na capital da Ucrânia no domingo matou pelo menos duas pessoas e fez subir fumo do telhado de um importante edifício governamental.

Repórteres da Associated Press viram uma coluna de fumo sobre o edifício do Conselho de Ministros de Kiev.

A primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, disse que pela primeira vez durante a guerra, um "ataque inimigo" danificou o edifício principal do governo ucraniano.

"Bombeiros a trabalhar para extinguir o incêndio no edifício do governo ucraniano", disse ela.

A Rússia tem até agora evitado atacar edifícios governamentais no centro da cidade. O edifício alberga o Conselho de Ministros da Ucrânia, incluindo os gabinetes dos seus ministros.

A polícia bloqueou o acesso ao local enquanto chegavam carros de bombeiros e ambulâncias. Funcionários ucranianos reportaram duas pessoas mortas e 15 feridas no ataque.

Entre os mortos estava uma criança de um ano, cujo corpo foi recuperado dos escombros pelos socorristas, disse Tymur Tkachenko, chefe da administração da cidade de Kiev.