O Presidente Donald Trump anunciou que decidiu aplicar novas tarifas sobre todos os filmes produzidos fora dos Estados Unidos, alegando que Hollywood está a ser "devastada" por uma tendência de cineastas e estúdios americanos que trabalham a partir do estrangeiro.

O anúncio surgiu num momento em que a Casa Branca enfrenta críticas crescentes sobre as suas políticas comerciais agressivas, que levaram Trump a impor tarifas abrangentes a países ao redor do mundo.

"Autorizei o Departamento do Comércio e o Representante do Comércio dos Estados Unidos a iniciar imediatamente o processo de implementação de uma tarifa de 100% sobre qualquer filme que entre no nosso país e que seja produzido em terras estrangeiras", escreveu ele na sua plataforma Truth Social no domingo.

A publicação de Trump surge depois da China, que tem sido um dos principais alvos das políticas comerciais combativas do ex-presidente, com tarifas de 145% sobre muitos produtos, anunciar no mês passado que reduziria o número de filmes americanos que importa.

‘Uma morte muito rápida’

"A indústria cinematográfica nos Estados Unidos está a MORRER de forma muito rápida. Outros países oferecem todos os tipos de incentivos para atrair os nossos cineastas e estúdios para fora dos Estados Unidos", escreveu Trump no domingo.

"Hollywood, e muitas outras áreas dentro dos EUA, estão a ser devastadas", acrescentou ele, alegando que isso representa uma ameaça à segurança nacional.

As implicações para a indústria cinematográfica - ou como as tarifas serão implementadas - não ficaram imediatamente claras.

Também não houve menção na publicação de Trump às séries de televisão - um setor de produção para as telas que tem se tornado cada vez mais popular e lucrativo.

China

Trump também afirmou que os Estados Unidos estão a reunir-se com muitos países, incluindo a China, para discutir acordos comerciais, e que sua principal prioridade com a China é garantir um acordo comercial justo.

Trump disse a repórteres a bordo do Air Force One que não tinha planos de conversar com o Presidente chinês Xi Jinping esta semana, mas que as autoridades americanas estavam em diálogo com as autoridades chinesas sobre diferentes questões.

Questionado se algum acordo comercial seria anunciado esta semana, Trump afirmou que isso "muito provavelmente" poderia acontecer, mas não deu detalhes.