Os substitutos dos dois astronautas da NASA, que ficaram retidos, foram lançados para a Estação Espacial Internacional, abrindo caminho para o regresso da dupla após nove longos meses.



O foguetão Falcon 9 da SpaceX descolou às 19:03 ET (23:03 GMT) de sexta-feira do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Florida, transportando quatro astronautas que irão substituir Butch Wilmore e Suni Williams, ambos astronautas veteranos da NASA e pilotos de testes reformados da Marinha dos EUA.



A chegada está prevista para o final da noite de sábado.



A NASA pretende que haja uma sobreposição entre as duas tripulações para que Wilmore e Williams possam informar os recém-chegados sobre os acontecimentos a bordo do laboratório em órbita.



Isso colocá-los-á na rota de um desacoplamento na próxima semana e de uma aterragem ao largo da costa da Florida, se o tempo o permitir.



A dupla será escoltada por astronautas que voaram numa missão de salvamento na SpaceX em setembro passado, juntamente com dois lugares vazios reservados para Wilmore e Williams na viagem de regresso.



Os recém-chegados à órbita, vindos do Centro Espacial Kennedy da NASA, incluem Anne McClain e Nichole Ayers, ambos pilotos militares, e Takuya Onishi, do Japão, e Kirill Peskov, da Rússia, ambos ex-pilotos de companhias aéreas.



Passarão os próximos seis meses na estação espacial, o que é considerado um período normal, depois de terem “libertado” Wilmore e Williams.



“Os voos espaciais são duros, mas os seres humanos são ainda mais duros”, disse McClain minutos após o início do voo.

Meses presos no espaço



Como pilotos de teste da nova cápsula Starliner da Boeing, Wilmore e Williams esperavam estar ausentes apenas uma semana ou mais quando partiram do Cabo Canaveral a 5 de junho. Uma série de fugas de hélio e de falhas nos propulsores prejudicou a sua viagem da estação espacial, dando início a meses de investigação por parte da NASA e da Boeing sobre a melhor forma de proceder.

Acabando por considerar que não era seguro, a NASA ordenou que a Starliner regressasse vazia em setembro passado e transferiu Wilmore e Williams para um voo da SpaceX previsto para fevereiro.



O seu regresso foi ainda mais atrasado quando a nova cápsula da SpaceX necessitou de reparações extensivas da bateria antes de lançar os seus substitutos. Para poupar algumas semanas, a SpaceX mudou para uma cápsula usada, antecipando o regresso de Wilmore e Williams para meados de março.

Já atraindo a atenção do mundo, a sua missão inesperadamente longa sofreu uma reviravolta política quando o Presidente Donald Trump e Elon Musk, da SpaceX, prometeram, no início deste ano, acelerar o regresso dos astronautas e culparam a anterior administração por o ter adiado.



Capitães reformados da Marinha que já viveram na estação espacial, Wilmore e Williams têm repetidamente sublinhado que apoiam as decisões tomadas pelos seus chefes da NASA desde o verão passado. Os dois ajudaram a manter a estação em funcionamento - consertando uma casa de banho avariada, regando plantas e realizando experiências - e até fizeram um passeio espacial juntos. Com nove caminhadas espaciais, Williams estabeleceu um novo recorde para as mulheres: o maior tempo gasto em caminhadas espaciais ao longo de uma carreira.

Um problema hidráulico de última hora atrasou a primeira tentativa de lançamento de quarta-feira. A preocupação surgiu com um dos dois braços de fixação da estrutura de suporte do foguetão Falcon, que precisa de se inclinar imediatamente antes da descolagem. Mais tarde, a SpaceX limpou o sistema hidráulico do braço, removendo o ar que estava preso.

A estadia prolongada da dupla foi mais difícil, segundo eles, para as suas famílias - a esposa e as duas filhas de Wilmore, e o marido e a mãe de Williams. Além de se reunir com eles, Wilmore, um ancião da igreja, está ansioso para voltar a ministrar cara a cara e Williams mal pode esperar para passear com os seus dois Labradores retrievers.



“Agradecemos todo o amor e apoio de todos”, disse Williams numa entrevista no início desta semana. “Esta missão chamou um pouco de atenção. Há aspectos positivos e negativos nisso. Mas penso que a parte boa é que cada vez mais pessoas se interessam pelo que estamos a fazer” com a exploração espacial.