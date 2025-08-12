A xAI, a Apple e a OpenAI não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

No início do dia, o chefe da Tesla, Musk, questionou as práticas de destaque de aplicações da App Store da fabricante do iPhone.

“Ei, @Apple App Store, por que se recusam a colocar o X ou o Grok na sua secção “Must Have” quando o X é a aplicação de notícias número 1 do mundo e o Grok é a número 5 entre todas as aplicações? Estão a fazer política?”, disse noutra publicação na plataforma de mídia social.