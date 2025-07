As autoridades sírias evacuaram um grupo de residentes drusos da cidade de Sweida, no sul do país, sob coordenação do governo e escolta de segurança.

“Com a facilitação do governo e proteção de segurança, um grupo de cidadãos drusos que desejavam deixar Sweida foi evacuado”, afirmou a província de Sweida em comunicado na terça-feira.

A evacuação foi realizada através da passagem humanitária de Busra al-Sham, na província de Daraa, utilizando uma caravana de cinco autocarros.

As autoridades não revelaram o destino final do grupo, embora Daraa já tenha acolhido anteriormente residentes deslocados de Sweida em abrigos temporários.

Confrontos mortais em toda a cidade

A evacuação ocorre em meio a uma calma tensa após um cessar-fogo em 19 de julho em Sweida, após mais de uma semana de intensos combates intercomunitários entre grupos drusos armados e tribos beduínas.

O governo sírio anunciou quatro acordos de cessar-fogo desde que a violência eclodiu.

O último acordo, alcançado em 19 de julho, tem sido amplamente respeitado, embora as tréguas anteriores tenham fracassado depois que grupos leais ao xeque Hikmat al-Hijri, um importante líder religioso druso, expulsaram membros de tribos beduínas e, segundo relatos, cometeram abusos contra eles.

O governo de transição da Síria se comprometeu a restaurar a estabilidade em todo o país e a amenizar os conflitos locais por meio de acordos negociados.