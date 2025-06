Inundações repentinas no início desta semana na região central da Nigéria causaram a morte de mais de 150 pessoas, segundo um porta-voz local de resposta a desastres, além de deslocar 3.000 pessoas, destruir mais de 250 casas e destruir duas pontes.

O aumento significativo no número de mortes, que antes era de 115, ocorreu à medida que foram encontrados corpos a quase 10 quilómetros da cidade de Mokwa, epicentro das enchentes, informou Ibrahim Audu Husseini, porta-voz da Agência de Gestão de Emergências do Estado de Níger, no sábado.

Husseini alertou que o número de vítimas pode continuar a subir, já que os corpos estão a ser arrastados pelo poderoso rio Níger. O Presidente Bola Tinubu afirmou que estão a decorrer as operações de busca e resgate, com o apoio das forças de segurança na resposta ao desastre.

Numa publicação nas redes sociais durante a noite, Tinubu acrescentou que "materiais de ajuda e assistência para abrigos temporários estão a ser enviados sem demora" para Mokwa, que foi atingida por chuvas torrenciais entre a noite de quarta-feira e o início de quinta-feira.

Edifícios desabaram e estradas ficaram inundadas na cidade, localizada a mais de 350 quilómetros por estrada da capital Abuja. Serviços de emergência e moradores procuraram entre os escombros enquanto as águas das enchentes fluíam ao lado.

"Alguns corpos foram recuperados dos escombros de casas desabadas", disse Husseini, acrescentando que as suas equipas precisariam de retroescavadoras para retirar os corpos. Ele afirmou que muitos ainda estão desaparecidos, citando uma família de 12 pessoas em que apenas quatro membros foram encontrados até sexta-feira.

Mohammed Tanko, de 29 anos, funcionário público, apontou para uma casa onde cresceu e disse aos repórteres: "Perdemos pelo menos 15 pessoas nesta casa. A propriedade desapareceu. Perdemos tudo."

A Agência Nacional de Gestão de Emergências (NEMA) informou que a Cruz Vermelha Nigeriana, voluntários locais, militares e polícias estão a ajudar na resposta ao desastre. Segundo os números compartilhados por Husseini, 151 pessoas morreram, 3.018 estão deslocadas, 265 casas foram "completamente destruídas" e duas pontes foram levadas na movimentada cidade rural de Mokwa.

Mudanças climáticas

A temporada de chuvas na Nigéria, que geralmente dura seis meses, está apenas a começar neste ano. As enchentes, geralmente causadas por chuvas intensas e infraestrutura precária, causam estragos todos os anos, matando centenas de pessoas em todo o país da África Ocidental. Cientistas também alertaram que a crise climática está a alimentar padrões climáticos mais extremos.

Na Nigéria, as enchentes são agravadas pela drenagem inadequada, construção de casas em vias fluviais e descarte de lixo em canais de drenagem e cursos d'água. "Este trágico incidente serve como um lembrete oportuno dos perigos associados à construção em vias fluviais e da importância crítica de manter os canais de drenagem e os leitos dos rios desobstruídos", afirmou a NEMA num comunicado.

De acordo com o jornal Daily Trust, milhares de pessoas foram forçadas a deslocar-se e mais de 50 crianças de uma escola foram dadas como desaparecidas.

Alerta emitido

A Agência Meteorológica Nigeriana alertou para possíveis enchentes repentinas em 15 dos 36 estados da Nigéria, incluindo o estado de Níger, entre quarta-feira e sexta-feira. Em 2024, mais de 1.200 pessoas morreram e 1,2 milhão foram deslocadas em pelo menos 31 dos 36 estados da Nigéria, tornando-se uma das piores temporadas de enchentes do país em décadas, segundo a NEMA.

Crianças deslocadas brincavam nas águas das enchentes na sexta-feira, aumentando a possibilidade de exposição a doenças transmitidas pela água.

Descrevendo como escapou das águas furiosas, Sabuwar Bala, uma vendedora de inhame de 50 anos, disse aos repórteres: "Eu estava apenas com roupa interior, alguém me emprestou tudo o que estou a vestir agora. Nem consegui salvar os meus chinelos."

"Não consigo saber onde estava a minha casa devido à destruição", acrescentou ela.