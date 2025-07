A Turkish Aerospace Industries (TAI) assinou um contrato com as empresas de defesa da Indonésia PT Dirgantara Indonesia e PT Republik Aero Dirgantara para a exportação de 48 caças KAAN, afirmaram os funcionários na sexta-feira.

O acordo, finalizado durante a Feira Internacional da Indústria de Defesa da Türkiye (IDEF) em Istambul, inclui cooperação na produção, engenharia e transferência de tecnologia. As entregas serão concluídas no prazo de 120 meses, com os motores a serem fabricados na Türkiye.

O Presidente das Indústrias de Defesa, Haluk Gorgun, disse que o contrato segue um quadro entre governos assinado em junho, acrescentando que a venda marca um "momento histórico" nas relações bilaterais no setor da defesa.

"Estou muito grato por poder testemunhar este momento em conjunto. Estamos entusiasmados e, ao mesmo tempo, orgulhosos", disse Gorgun.

"Através desta cooperação, pretendemos apoiar o estabelecimento de uma infraestrutura industrial local na Indonésia e fortalecer a colaboração entre os dois países tanto na produção como na engenharia".

Relacionado TRT Global - Do protótipo à potência estratégica: Como o caça nacional turco KAAN conquistou a confiança mundial

Questionado se estavam em curso negociações com outros países para vendas do KAAN, Gorgun respondeu: "Há muitos países. Partilharemos detalhes no momento adequado".

O KAAN, o primeiro caça produzido domesticamente pela Türkiye, fez o seu voo inaugural no início de 2024. Foram desenvolvidos três protótipos, sendo que dois deverão voltar a voar em abril de 2026. A primeira fase da produção em série está prestes a começar.

O Director-Geral da TAI, Mehmet Demiroglu, disse que o KAAN coloca a Türkiye entre um pequeno grupo de nações capazes de desenvolver aeronaves de combate de próxima geração.

"Há quatro países que o construíram. E há consórcios que ainda estão a tentar fazê-lo", acrescentou, sublinhando que alguns desses esforços, incluindo um anunciado no Salão Aeronáutico de Paris em 2018, não deverão produzir um primeiro voo até 2035-2040.

"Isto mostra o quão rápido avançamos, o quanto acreditamos nisto e do que somos capazes".

Demiroglu disse também que um acordo de fornecimento para o avião de treino Hurjet da Türkiye é esperado com Espanha ainda este ano, na sequência de um memorando de entendimento assinado em maio.

"A Indonésia tem um potencial sério. Acreditamos que há também um potencial significativo nos países do Golfo".