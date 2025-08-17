O governo dos EUA disse que está a suspender os vistos de visitante para os palestinianos em Gaza, depois de uma influenciadora de extrema-direita, que tem uma influência sobre o Presidente Donald Trump ter-se queixado de que palestinianos feridos na guerra de Israel em Gaza tinham sido autorizados a procurar tratamento médico nos Estados Unidos.

O anúncio no sábado surgiu um dia após uma série de publicações furiosas nas redes sociais por Laura Loomer, que é conhecida por promover teorias da conspiração racistas.

"Todos os vistos de visitante para indivíduos de Gaza estão a ser suspensos enquanto conduzimos uma revisão completa e minuciosa do processo e procedimentos usados para emitir um pequeno número de vistos médico-humanitários temporários nos últimos dias", escreveu o Departamento de Estado dos EUA, liderado por Marco Rubio, no X.

Numa série de publicações no X na sexta-feira, Loomer apelou ao Departamento de Estado para parar de dar vistos a palestinianos de Gaza, fazendo uma alegação infundada de que são "pró-Hamas" e "afiliados à Irmandade Muçulmana e financiados pelo Catar" sem fornecer provas.

O alvo de Loomer foi a instituição de caridade sediada nos EUA, HEAL Palestine, que disse na semana passada ter ajudado 11 crianças palestinianas gravemente feridas em Gaza, bem como os seus cuidadores e irmãos, a chegar em segurança aos EUA para tratamento médico.

Foi "a maior evacuação médica individual de crianças feridas de Gaza para os EUA", afirma a instituição de caridade no seu website.