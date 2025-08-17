GUERRA EM GAZA
O alvo de Loomer foi a instituição de caridade sediada nos EUA, que disse na semana passada ter ajudado 11 crianças palestinianas gravemente feridas em Gaza.
17 de agosto de 2025

O governo dos EUA disse que está a suspender os vistos de visitante para os palestinianos em Gaza, depois de uma influenciadora de extrema-direita, que tem uma influência sobre o Presidente Donald Trump ter-se queixado de que palestinianos feridos na guerra de Israel em Gaza tinham sido autorizados a procurar tratamento médico nos Estados Unidos.

O anúncio no sábado surgiu um dia após uma série de publicações furiosas nas redes sociais por Laura Loomer, que é conhecida por promover teorias da conspiração racistas.

"Todos os vistos de visitante para indivíduos de Gaza estão a ser suspensos enquanto conduzimos uma revisão completa e minuciosa do processo e procedimentos usados para emitir um pequeno número de vistos médico-humanitários temporários nos últimos dias", escreveu o Departamento de Estado dos EUA, liderado por Marco Rubio, no X.

Numa série de publicações no X na sexta-feira, Loomer apelou ao Departamento de Estado para parar de dar vistos a palestinianos de Gaza, fazendo uma alegação infundada de que são "pró-Hamas" e "afiliados à Irmandade Muçulmana e financiados pelo Catar" sem fornecer provas.

O alvo de Loomer foi a instituição de caridade sediada nos EUA, HEAL Palestine, que disse na semana passada ter ajudado 11 crianças palestinianas gravemente feridas em Gaza, bem como os seus cuidadores e irmãos, a chegar em segurança aos EUA para tratamento médico.

Foi "a maior evacuação médica individual de crianças feridas de Gaza para os EUA", afirma a instituição de caridade no seu website.

Alguém precisa de ser despedido

"Verdadeiramente inaceitável", escreveu Loomer noutra publicação no X. "Alguém precisa de ser despedido no @StateDept quando @marcorubio descobrir quem aprovou os vistos."

Loomer disse que tinha falado com o pessoal do republicano Tom Cotton, que preside ao Comité de Inteligência do Senado, acrescentando que também estavam "a investigar como estes GAZENSES obtiveram vistos para vir para os EUA."

O congressista republicano, Randy Fine, elogiou explicitamente Loomer depois de a mudança de vistos ter sido anunciada, num sinal da sua influência sobre algumas políticas dos EUA.

"Muito mérito precisa de ser dado a @LauraLoomer por descobrir isto e tornar-me a mim e a outros funcionários conscientes. Bem feito, Laura", escreveu no X.

Em julho, Loomer visou uma oferta de emprego feita a um funcionário altamente qualificado da era Biden para uma posição prestigiosa na academia militar de West Point. O Pentágono retirou a oferta um dia depois.

Trump também despediu o chefe da altamente sensível Agência de Segurança Nacional, Timothy Haugh, e a sua adjunta, Wendy Noble, em abril aparentemente por insistência de Loomer, depois de ela se ter encontrado com o presidente na Casa Branca.

